Fener Rum Patrikhanesi’nden ayrılan Rus Ortodoks Kiliseleri, Moskova Patrikhanesi ile birleşmeyi oyladı

İstanbul Fener Rus Patrikhanesi’nden ayrılan Batı Avrupa Rus Ortodoks Kiliseleri, Moskova Patrikhanesi’ne bağlanmak için oylama yaptı. Başpiskoposluk üyelerinden çoğunun ‘bağlanma’ yönünde oy kullanmasına rağmen, oylamadan şimdilik olumlu karar çıkmış değil.

Batı Avrupa’daki Rus Ortodoks Kiliseleri Başpiskoposluğu’nun genel kurul üyeleri, merkezlerinin yer aldığı Paris’te, Moskova Patrikhanesi’ne bağlanıp bağlanmama kararını oyladıkları bir toplantı gerçekleştirdi.

Ancak toplantıda, Moskova Patrikhanesi’ne bağlanma kararı, oylamanın 75’e karşı 104 oyla sonuçlanmasına, yani kurul üyelerinin yarısından fazlasının destek vermesine rağmen alınmadı.

OYLARIN ÜÇTE İKİSİ GEREKLİYDİ

Zira bu oran, bağlanma kararı alınması için yeterli değil. Kilise kanunlarına göre söz konusu kararın alınabilmesi için oyların üçte ikisinin bu yönde kullanılmış olması gerekiyor.

YENİDEN ELE ALINACAK

Bunun yanında, Başpiskoposluk yetkilisi John Drobot, bunun nihai karar olmadığını, kilise liderlerinin bu hafta içerisinde bir araya gelip Moskova Patrikhanesi’ne bağlanma meselesini yeniden ele alacaklarını söyledi.

Fransa’nın başkenti Paris’te yapılan oylama, Rus Ortodoks Kilisesi’nin, geçtiğimiz sene İstanbul Fener Rum Patrikhanesi’yle diplomatik ilişkilerini kesmesini izliyor. Rus Ortodoks Kilisesi söz konusu kararı, Fener Rum Patrikhanesi’nin Ukrayna Kilisesi’ni ‘bağımsız bir kilise olarak tanıma yolunda çalışmalara başlamış olması’ nedeniyle almıştı.

Fener Rum Patrikhanesi de söz konusu gerilimi takiben batı avrupa’daki Rus Ortodoks Kiliseleri ile ilişkisini kesmişti.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...