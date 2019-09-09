Büyükada Sinagogu’ndaki 30 Ağustos kutlaması Musevi basınını ikiye böldü

Şalom Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İvo Molinas, 30 Ağustos’ta Büyükada Sinagogu’nda gerçekleşen kutlamayı sosyal medyadan paylaşmasını eleştiren Avlaremoz yazarı Betsy Penso’ya seslendi: Özür dileyecek misin?

Avlaremoz yazarı Betsy Penso, Şalom Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ivo Molinas’ın 30 Ağustos’ta Büyükada Hesed Le Avraam Sinagogu’nda İzmir Marşı’nın söylendiği kutlamayı paylaşmasını eleştirdi.

Independent Türkçe’de yer alan habere göre, 8 Eylül’de yayınlanan yazıda Penso, Molinas’ın daha önce gerçekleşen bir konser görüntüsünü 30 Ağustos’ta yayınladığını iddia ederek “İvo Molinas retweet uğuruna yalan haber servis etti” dedi:

Sen Şalom Gazetesi‘nin genel yayın yönetmenisin. Yalan haber servis etmek, bunu bile bile, bunu Twitter görünürlüğünü artırmak, ego tatmini yaşamak için yapmak niçin?

Doğduğum günden beri Büyükadalıyım, Hesed LeAvraam Sinagogu’nun yahidiyim, bana Zafer Bayramı kutlaması görmek nasip olmadı. Sen nasıl denk geldin?

Zafer Bayramı kutlaması yapıldığını iddia ettin video, 30 Ağustos’tan bir hafta önce gerçekleşen bir konsere ve sanatçının inisiyatifiyle seslendirilen İzmir Marşı’na ait. Videonun bayram kutlamasıyla hiçbir bağlantısı yok.

Şalom gazetesi genel yayın yönetmeni İvo Molinas, bu tweeti atarken bu gerçeklerin hepsini biliyordu. Ama onun için bu önemli değildi. Onun için önemli iki şey vardı: Yahudileri sosyal medyada ‘daha sevimli’ göstermek ve daha da önemlisi (!) Twitter’da elde edeceği etkileşim sayısı.

“Sosyal medyada gerçek olmayan bir haber üzerinden yeniden Yahudilik ve aidiyet tartışması başladı” diyen Penso, Yahudilerin gereksiz yere televizyon programlarına konu olduğunu savundu.

Penso, “Üzerinden bir haftadan fazla vakit geçti. Bekledik. Bir özür, belki bir açıklama tweet’i, belki yetkili bir kişiden ağız dolduracak bir tepki… Anlaşılan, boşuna bekledik, boşuna bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Avlaremoz yazarı, “Her şeyi sosyal medya aracılığıyla yapıyorsun ya; istifa tweetini de oradan bekliyoruz şimdi. Sen Şalom’daki rolünden istifa et, sosyal medya zaten senin” diye bitirdiği yazısında Molinas’a istifa çağrısında bulundu.

“Video 30 Ağustos konserini veren kişi tarafından paylaşıldı”

Molinas ise Avlaremoz’un Twitter hesabından “İstifa Tweet’ini Beklerken” başlığıyla atılan tweete yanıt verdi.

Şalom Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, sinagogtaki konseri veren müzisyen Cenk Rofe’nin konserle ilgili paylaşımını 30 Ağustos günü yaptığını söyledi.

Rofe’nin söz konusu Instagram gönderisini de paylaşan Molinas, “Özür dileyecek misin?” diyerek Penso’ya seslendi.

Rofe, 30 Ağustos’taki paylaşımında ““Büyükada konserimizde Ata’mıza olan sevgimizi ve bağlılığımızı, İzmir Marşı ve 10’uncu Yıl Marşı’nı hep bir ağızdan söyleyerek bir kez daha gösterdik. Bu bağlamda emeği geçen tüm müzisyen arkadaşlarıma teşekkürlerimle” ifadelerini kullanmıştı.

http://www.medyafaresi.com/haber/fox-haberden-mekanin-sahipleri-geri-dondu-dedirten-yeni-sezon-tanitimi/921372

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