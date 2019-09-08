Hatay Büyükşehir Belediyesinden cenazelerde ücretsiz hizmet

Hatay Büyükşehir Belediyesi cenazelerde ücretsiz hizmet veriyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Hizmetleri Müdürlüğü, cenazenin morga naklinden defin işlemleri ve taziye çadırına kadar tüm hizmetlerin ücretsiz yapıldığını açıkladı. Hizmetlerin tamamıyla ücretsiz olduğunu söyleyen Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Hizmetleri Müdürü Züber İnalöz, maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara da cenaze defninin ardından 3 günlük araç hizmeti verildiğini ifade etti.

Hizmetleri aşama aşama anlatan İnalöz, “Öncelikle vatandaşımız 188’i arıyor, 188’i aradıktan sonra biz eğer cenaze evde ise eve, hastanede ise hastaneye gidip cenazeyi alıp getiriyoruz, kendi morgumuzu koyuyoruz. Vatandaşımız hangi dine mensupsa, dinine göre gerekli yıkama işlemini gerçekleştiriyoruz ve istenilen yere gömü hizmetini yapıyoruz. Kefenleme hizmeti, gömü hizmeti bunların hepsi tamamen ücretsizdir. Gömü hizmetinden sonra vatandaşımız eğer fakir ise 3 gün araç veriyoruz, gelip gitmesi için. Gömüden sonra çadır kuruyoruz, bunun içerisinde masa, sandalye, tabure, çay, şeker ve su hizmetlerimiz var. Ve çadırlara başkanımız Lütfü Savaş adına taziyelerde bulunuyoruz” dedi.

“Hatay’da bin 100 mezarlığımız var”

Hatay’da bin 100 mezarlığın olduğunu söyleyen İnalöz, “İlçeler dahil Hatay’da bin 100 mezarlığımız var. Bu mezarlıklarımızın 670’i resmi bize bağlı diğerleri vakıf mezarlıklarıdır. Biz tüm mezarlıklarda hizmet vermekteyiz. Mezarlıkların tamamının temizliğini ve bakımını yapıyoruz ve ağaçlandırılması gereken mezarlıklarımıza fidan dikiyoruz. Hatay’da tüm mezarlıklarımızda, “Daha yeşil bir Hatay için sizin de bir fidanınız olsun” kampanyası başlatmıştık, 50 bin fidan diktik” diye konuştu.

“Reyhanlı ve Yayladağı’nda Suriyeliler için mezarlıklarımız var”

Kentte yaşayan Suriyeliler için de Reyhanlı ve Yayladağı ilçelerinde birer mezarlık alanı oluşturulduğunu ifade eden Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Hizmetleri Müdürü Züber İnalöz, yurt içi ve yurt dışına da ücretsiz cenaze nakli yaptıklarını söyledi. İnalöz, “Suriyeliler için Reyhanlı’da ve Yayladağı ilçelerinde birer mezarlığımız var. Suriyeli vatandaşlarımızı bu mezarlara defnetmekteyiz. İsterlerse Suriyeli vatandaşlarımızı kendi ülkelerinin sınır kapısına kadar ücretsiz şekilde götürüyoruz. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı fark etmez, biz tüm cenazelerimizi ücretsiz taşımaktayız” dedi.

“Mezarlık doluluk oranımız yüzde 70”

Hatay’da mezarlıkların yüzde 70’e kadar dolduğunu söyleyen İnalöz, yeni mezarlık alanları için çalışmalar yaptıklarını ifade etti. İnalöz, “Genel olarak mezarlıklarımız yüzde 65 ile yüzde 70 arasında dolu. Biz yeni mezarlıklar alıyoruz. Mezarlık bilgi sistemimiz de var. Vatandaşlarımız Hatay Büyükşehir Belediyesi sitesine girdikleri zaman, mezarlık bilgi sistemine girerlerse cenazenin adını soyadını yazarak, ilgili cenazenin gömüldüğü yeri görebilirler” diye konuştu.

Züber İnalöz, yapılan çalışmaların Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş’ın talimatları doğrultusunda ücretsiz olarak yapıldığını da sözlerine ekledi.

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