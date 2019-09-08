Akhtamar Adası’ndaki Surp Haç Ermeni Kilisesi’nde bugün ayin yapılıyor (canlı)

Van Gölü’ndeki Akhtamar Adası’ndaki Surp Haç Ermeni Kilisesi, bugün yedinci ayine ev sahipliği yapıyor.

Ayine, üst düzey Ermeni din adamlarının yanı sıra, Ermenistan’dan ve Türkiye’nin birçok ilinden çok sayıda kişi katılıyor.

Ermenihaber.am’in muhabiri de töreni yakından takip ediyor.



Van’ın Gevaş (Erm.-Vostan) ilçesinin sınırları içerisinde, Van gölündeki Akhtamar adasında bulunan Surb Haç Ermeni kilisesi 915-921 yılları arasında Ermeni kral Birinci Gagik’in emriyle ünlü Ermeni mimar Manvel tarafından inşa edilmiştir. 1113 yılından itibaren belirli bir sure Ermeni Apostolik Kilisesi’nin merkezi olan Surb Haç kilisesi Türkiye Cumhuriyeti döneminde mucizeyle ayakta kalan Ermeni kiliselerinden biridir. Kilisenin ayakta kalabilmesi 1951 yılında ünlü yazar Yaşar Kemal’ın girişimiyle mümkün oldu.

2007 yılında Türkiye hükümetinin kararıyla kilise restore edildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/09/08/Akhtamar_ayin/163752

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