Աննա Հակոբյանը Կանադայում ներկա է գտնվել ‹‹Ես մենակ չեմ/ I am not alone›› ֆիլմի պրեմիերային

ՀՀ վարչապետի տիկին, ‹‹Իմ քայլը›› եւ ‹‹City of smile/Ժպիտների քաղաք›› բարեգործական հիմնադրամների հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Աննա Հակոբյանը սեպտեմբերի 7-ին Տորոնտոյի Սքոթիըբենք թատրոնում ներկա է գտնվել Կարին Հովհաննիսյանի ‹‹Ես մենակ չեմ/ I am not alone›› ֆիլմի պրեմիերային։

Ֆիլմը վավերագրական է եւ ներկայացնում է 2018 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցած թավշյա հեղափոխությունը։

Հայտնի ռոք երաժիշտ, System of a Down խմբի մենակատար Սերժ Թանկյանը ֆիլմի գլխավոր պրոդյուսերն ու սաունդթրեքի հեղինակն է: Ֆիլմում տեղ են գտել ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանի, ՀՀ ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի, System of a Down խմբի մենակատար Սերժ Թանկյանի եւ բազմաթիվ այլ քաղաքական գործիչների հարցազրույցները։

