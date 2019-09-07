Türkiye Ermenileri ‘devlet müdahalesi’ tartışmaları altında yeni patriğini seçecek

Türkiye Ermenileri cemaatinde, Patrik Mesrob Mutafyan’ın 2008 yılında demans hastalığıyla başlayan patriklik seçimi tartışmaları Mutafyan’ın hayatını kaybetmesinin ardından iyice alevlendi.

Mutafyan’ın yerine yeni bir patrik seçmeye hazırlanan Ermeni cemaati arasında yoğun bir tartışma yaşanıyor. 11 Aralık 2019 tarihinde yapılması beklenen yeni patrik seçimleri için devletin müdahale ettiği yönünde iddialar var.

2008 yılında Mutafyan’a demans teşhisi konulması ve hastalığı nedeniyle görevini yapamaz hale gelmesi nedeniyle Ermeni cemaatindeki bir grup yeni patrik seçilmesini istemişti. Ancak bu öneriye başka bir grup patrik seçiminin yapılabilmesi için mevcut patriğin vefatı ya da istifasının gerekli olduğu yönünde karşı çıkmıştı.

Cemaat içerisinde bu iki farklı görüş tartışılırken, devletin de konuya dahil olarak patriklik seçimine ilişkin görüş bildirmesi de devletin seçime müdahalesi olup olmadığı tartışmalarına neden olmuştu. Bugün bu tartışma Mutafyan’ın ölümünün ardından devam ediyor.

DW Türkçe’ye konuşan Türkiye Ermenileri Patrikliği Ruhani Meclis Başkanı Başpiskopos Aram Ateşyan, İstanbul Ermeni Patrikliği’nin resmî bir statüsünün olmadığına bu nedenle de bir tüzüğünün bulunmadığına dikkat çekiyor. Ateşyan, “Dolayısıyla çeşitli sebeplerle patrik seçimine gitme zorunluluğu doğduğunda referans alabileceğimiz bir kurallar manzumesinden mahrumuz. Toplum olarak, tabiri caizse sudan çıkmış balığa dönüyoruz” diyor.

Ateşyan, Ermeni cemaati içerisindeki “devlet müdahalesi” tartışmasına ilişkin olarak da “Yazılı kurallar olmayınca, yürütmenin bazı uygulamaları ya da talepleri seçim sürecine müdahale olarak algılanabiliyor. Seçim süreçlerinde toplumda kaçınılmaz olarak bazı saflaşmalar, tarafgirlikler oluşuyor. Tüm bunların ışığında da, devlet müdahalesi konusu zaman zaman propaganda aracına da dönüşebiliyor” ifadelerini kullanıyor. Ateşyan, seçim sürecine dair tüm soruların yanıtına ilişkin ise “Seçim öncesinde devlet tarafından yollanacak tüzüğün ışığında belli olacak” yanıtını veriyor.

Ermeni aktivist, yazar, siyasetçi Murad Mıhçı da Ermeni patrik seçimine dair şüphelerinin olduğunu söyleyerek “12-13 patrik adayı olabilecek kişilerin aday olabilme hakkına Valilik’in izin verip vermeyeceği şüpheli. Nizamnameye uygun olan ruhanilerin aday olup olamayacağını henüz bilmiyoruz. Herkes bir anlamda devletin seçime müdahalesi olduğunu biliyor” diyor.

Mıhçı, şöyle devam ediyor:

“Yaşananlar azınlıkların yaşadığı problemlerin bir göstergesi. İnancımız gereği seçim yapmak istiyoruz ama yapamıyoruz. Ermeni toplumunun kendi dini işlerine müdahil olunmamalı. Demokratik seçim koşullarının devlet tarafından desteklenmesinden yanayım ama bırakın desteklemeyi şu an köstekleniyor durumda.”

Türkiye Ermenileri 85’inci Patriği seçiminin 11 Aralık 2019 tarihinde yapılması bekleniyor. Ermeni cemaati şu an devletin seçim tarihine ilişkin vereceği kararını bekliyor.

Haberin kaynağına buradan ulaşabilirsiniz

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...