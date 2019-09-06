Savcı, MİT Personelinin Dinlenmemesini İstedi

Dink cinayetinde ihmali olduğu düşünülen kamu görevlilerinin yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı, mahkemenin MİT görevlilerinin tanık olarak dinlenilmesine ilişkin verdiği ara karardan vazgeçmesini istedi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesi kapsamında yeniden görülen davaya bugün Çağlayan Adliyesi’deki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde (ACM) devam edildi.

76 sanıklı davanın 96. duruşması görülürken üç gün süren süren yargılama haftasında ara karar açıklandı.

Tutuklu sanıklardan Muharrem Demirkale ve Ramazan Akyürek bulundukları cezaevlerinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Tutuklu sanık Ercan Gün ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Tahliye talepleri

Duruşmaya ev hapsinde bulunan dönemin Jandarma Alay Komutanı Ali Öz, tutuksuz sanıklar Adem Sarıgöl, Murat Bayrak, Okan Şimşek ve Gazi Günay da katıldı. Celsenin son gününde tutuklu sanıklar tahliyelerini talep ederken bazı tutuksuz sanıklar, haklarındaki adli kontrol kararının kaldırılması talebinde bulundu.

Tutuklu sanık Ercan Gün hakkında FETÖ üyeliği iddiasıyla yeni bir iddianame düzenlendi. İddianame Dink cinayeti davasıyla birleştirilmesi için mahkemeye gönderildi. Mahkeme yeni iddianameyle ilgili olarak Ercan Gün’ün savunmasını aldı. Gün, hakkındaki FETÖ üyeliği iddialarını reddetti.

Tahliyesini talep eden Gün ayrıca, kendisiyle ilgili hazır bulunan iki tanığın dinlenilmesini istedi. Mahkeme heyeti hazır bulunan iki tanığın beyanlarını aldı.

Cumhuriyet savcısı ise verdiği mütalaada, mahkeme heyetinin 14 Mart’ta verdiği MİT görevlilerinin tanık olarak dinlenilmesine ilişkin ara kararından geri dönülmesini talep etti.

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Dink ailesi avukatları itiraz etti

Dink ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu ise savcılığın talebinin kabul edilmemesini talep ederek mütalaaya tepki gösterdi. Bakırcıoğlu, tanık olarak dinlenmesi istenilen MİT personelinin 2004’de İstanbul Valiliği’nde Hrant Dink’le yapılan görüşmeyi organize eden ve katılan kişiler olduğu söyledi.

Aynı görüşmeye katılan ve geçtiğimiz gün aynı mahkemede ifade veren dönemin İstanbul Vali Yardımcısı Ergun Güngör’ün görüşmeye dair sözlerini hatırlatan Bakırcıoğlu şöyle konuştu:

“Cinayeti bütün yönleriyle aydınlatılmasına engel bir karar”

“MİT personelinin dinlenmesinden vazgeçilmesi kararı cinayeti bütün yönleriyle aydınlatılmasına engel bir karar olarak değerlendirilecektir. Bu davaya katılımımız cinayetin tüm yönleriyle açığa çıkartılması ve buna dönük delillerin toplanmasının gerçekleşecek olması ümidiyledir”

Mahkeme MİT personeli kararını daha sonra verecek

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti tutukluların tahliye taleplerini reddetti. Savcının MİT mensuplarının tanık olarak dinlenilmesinden vazgeçilmesine ilişkin talebinin ise daha sonra karara bağlayacağını açıkladı. Bir sonraki duruşma 26-27-28 Kasım tarihlerine görülecek. (HA)

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