PATRİKLİK KAYMAKAMI ERMENİSTAN TEMSİLCİLİĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan, Patriklik Genel Sekreteri Başrahip Tatul Anuşyan’ın refakatinde 5 Eylül 2019, Perşembe, saat 14.30’da Karadeniz Ekonomik İşbirliği Topluluğu nezdinde Ermenistan Cumhuriyeti daimi temsilciliğini ziyaret ederek Temsilci Sahak Sarkisyan tarafından kabul edildi. Kabulde Temsilcilik Danışmanı Nağaş Hagopyan da hazır bulundu.

Nezaket ziyareti sırasında çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

Yaklaşık bir saat süren görüşmeden sonra Patriklik Kaymakamı Temsilcilik’ten ayrıldı.

http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/patriklik-kaymakami-ermenistan-temsilciligini-ziyaret-etti/

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