Kitap Tanıtımı- Osmanlı Kıyılarındaki Batı

Deniz nakliyatı tarihin her döneminde önemli yer tutmuştur. Buharlı gemilerin ortaya çıkışıyla beraber, Modern dönemin devletleri için istikrarlı bir deniz nakliyat ağına sahip olabilmek yalnızca güçlü devlet olabilmek için değil, ayakta kalabilmek için de elzem hale gelmiştir. Modern zamanların getirdiği bir diğer değişiklik ise ulus devlet yapısının imparatorluklar aleyhine gelişmesiydi. Bünyelerinde bulunan ulusların ayrılıkçı çabalarının önüne geçmek isteyen imparatorluklar merkezîleşmek zorunluluğu hissediyorlardı. Merkezîleşebilmek içinse sağlıklı bir ulaşım ve iletişim ağı gerekliydi. Avusturya Lloyd Buharlı Nakliyat Kumpanyası, 1836 yılında, Avusturya sınırları dâhilinde bulunan liman kenti Trieste’de kuruldu. Kuruluş bildirgesinde temel amacını Doğu limanlarıyla Avusturya limanları arasında buharlı iletişimi sağlamak olarak açıklıyordu. Modern zamanların tehditleriyle boğuşan iki kadim imparatorluk arasındaki deniz bağlantısını kurmak. Bu araştırma Avusturya Lloyd’un kuruluşu, kuruluş amaçları ekseninde Osmanlı kıyılarındaki faaliyetleri ve Osmanlı-Avusturya ilişkilerine etkilerini konu edinmektedir. Metnin irdelediği bir diğer husus ise Batı’nın Osmanlı imgelemindeki izdüşümünü, Avusturya Lloyd üzerinden tespit etmektir.

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