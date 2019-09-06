IKEA Yönetimi, İncil’den Ayetler Paylaşan Çalışanını İşten Çıkardı.

Kendisini Tomasz K. olarak tanıtan eski IKEA çalışanı, konuyla ilgili tüm detayları Polonya Devlet Televizyonu’na anlattı.

IKEA yönetimi; Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü’nde, LGBT topluluğuna olan saygınlığını anlatan bir paylaşımda bulundu. Bunun üzerine, IKEA’nın Polonya mağazasında çalışan Tomasz K. İncil’den alıntılar yaparak çalıştığı şirketin LGBT haklarına verdiği önemi kınadı. Bunun üzerine IKEA yönetimi Tomasz’tan şirketin iç ağında yayınladığı İncil’den alıntılar içeren yorumunu silmesini talep etti. Genç adamın şirketin talebini reddetmesi üzerine, IKEA Krakow mağazasındaki görevine son verildi.

Tomasz: “Mobilya satmak için işe girmiştim. Tüm bu olanlar beni derinden etkiledi çünkü ben bir Katoliğim ve haliyle LGBT’nin haklarını savunan şirketin görüşlerini destekleyemem.”

Katolik Haber Ajansı’na (Catholic News Agency) göre, Tomasz, eşcinselliği destekleyici bir makale yayınlayan şirkete itirazda bulunmakla kalmadı, yorumunda da İncil’den alıntılar yaparak fikirlerini destekledi.

Tomasz’ın paylaştığı birinci ayet: Matta 18:6 ”Ama bana iman eden şu küçüklerden birini kim günaha düşürürse, boynuna iri bir değirmen taşı asılıp denizin dibine atılması kendisi için daha iyi olur.”

İkinci ayet ise, Levililer 20:13 ”Bir erkek başka bir erkekle cinsel ilişki kurarsa, ikisi de iğrençlik etmiş olur. Kesinlikle öldürülecekler. Ölümü haketmişlerdir.”

Tomasz’ın dini içerikli yorumunu paylaşmasının ardından birçok IKEA çalışanı şirketin insan kaynakları departmanına gelerek konu ile ilgili rahatsızlıklarını dile getirdi.

IKEA yönetimi konu ile ilgili: “Artık eski çalışanlarımızdan biri olan Tomasz, İncil’den eşcinsellerin gelecekteki kaderine değinen alıntılar yapmıştır. Kurumumuzun kültürel temeli bulunmaktadır, dolayısıyla her çalışanımıza görüş özgürlüğü tanıyarak hoşgörülü ve saygılı yaklaşıyoruz. Şirketin insan hakları ve eşitlik alanındaki politikası davranış standartlarıyla desteklenmekte ve ayrımcılık yapılmamasını hedeflemektedir. Tüm inançlara saygı duyuyoruz ve farklılıklarımıza değer veriyoruz, haliyle tek bir bakış açısını ilerletme politikasını veya ayrımcı davranışları desteklemiyoruz” açıklamasında bulundu.

İncil’den ayetler paylaşmasının ardından işten çıkarılan Tomasz K. eski iş yerine, düşünce özgürlüğü ihlal edildiği gerekçesiyle dava açtı.

Tomasz’ın Polonya Devlet Televizyonu’na anlattıklarına göre, IKEA yönetimi kendisinden söz konusu yorumu kaldırmasını talep etmiş, ancak o Tanrı’yı sansürleme hakkını olmadığını vurgulayarak talebi geri çevirmiş.

Tomasz: “Yorumu kaldırmam gerektiğini düşünmüyorum çünkü Kutsal Kitap’tan alıntılar yaptım. Ayetlerden biri günaha sürüklenmeyi diğeri ise iki erkeğin birlikte olmasının yanlış olduğunu anlatıyor” ifadelerini kullandı.

Muhafazakar yasal organizasyonlarından biri olan Ordo Iuris Enstitüsü, Tomasz’a yasal yardım sağlıyor. News.com.au’ya göre örgüt, Krakow Bölge Mahkemesi’nde düşünce özgürlüğünün ihlal edilmesi üzerine dava açtı.

Ordo Iuris Enstitüsünün Hukuk ekibi, IKEA’nın Tomasz için şiddet çağrısında bulunduğunu ancak adamın aslında sadece İncil’den alıntı yaptığını belirterek gerçeği yanlış beyan ettiğini iddia ediyor.

Tüm bunlara ek olarak Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Zibro, uzman ekibine Tomasz’ın davasını incelemelerini talep etti.

Polonya %87’i Katolik olan, “Hukuk ve Adalet” temelindeki muhafazakar parti tarafından yönetilen bir ülke. Bloomberg muhabiri’ne konuşan parti lideri Yaroslav Kaczynski, geçtiğimiz ay içinde eşcinsel haklarına olan saygınlığın aile kurumu için “ciddi bir tehlike” oluşturduğu konusuna değindiğini anlattı.

IKEA Polonya Katolikleri’nin öfkelenmesine ilk kez neden olmuyor: 2008 yılında yerel Hristiyanlar, şirketin ev mobilyaları kataloğunda eşcinsel çiftlerin fotoğraflarını yayınlaması üzerine IKEA’yı boykot etmişlerdi.(cnl.news, sedmitza.ru/OD)

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