Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb: Türkiye, Ermenistan’ı abluka altında tutmaya devam ediyor

Basın toplantısında konuşan Mnatsakanyan, Ermenistan’ın Türkiye’yle ön koşulsuz olarak diplomatik ilişki kurmaya hazır olduğunu ancak Ankara’nın tutumunun bunu engellediğini savundu.

Zograb, “Türkiye, ülkemizi abluka altında tutmaya devam ediyor, Zürih sürecini reddediyor, Dağlık Karabağ meselesinde çok subjektif bir tutum sergiliyor ve Ermeni soykırımını tanımıyor. Ancak tüm bunlara rağmen biz, ön koşulsuz olarak diplomatik ilişki kurmaya hazırız” dedi.

Diplomatik ilişkin iki taraflı bir sürece dayandığını da kaydeden Zograb, bu bağlamda olumlu haberler bulunmadığını sözlerine ekledi.

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