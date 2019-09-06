Ermenistan Dışişleri Bakanı: Türkiye ile diplomatik ilişkilerine hazırız, ancak bu süreçte tek tarafız

Gazetecilere konuşan Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin gündemindeki konularla ilişkin bir soruya cevap verdi.

Mnatsakanyan, Türkiye ile diplomatik ilişkilerinin kurmasına hazır olduklarını ancak bu işte iki taraf olmadığını yani Ermenistan’ın tek taraf kaldığını belirtti.

Bakan Mnatsakanyan “Maalesef bu konuda hiç hoş olmayan bir durumun olduğunu söyleyebiliriz. O durum da şudur: Türkiye’nin, Zürih sürecinin (Ermenistan-Türkiye protokoller) reddetmesi, Ermenistan’a devamlı olarak abluka uygulaması, Karabağ konusunda taraflı olması, ve Soykırımın devamlı olarak inkar etmesi.

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