Satranç Dünya Kupasında Ermenistan’ın 4 temsilcisi olacak

Dünya Satranç Fedearsyonu (FIDE) Ermenistan’ı temsil eden hakem Aşot Vardapetyan’ı 9 Eylül ve 4 Ekim tarihleri arasında Rusya’nın Hantı Mansiysk şehrinde gerçekleşecek Satranç Dünya Kupası yarışmasının baş hakemi olarak görevlendirdi.

Vardapetyan 2012 yılında Viswanathan Anand- Boris Gelfand ve Viswanathan Anand- Magnus Carlsen dünya şampiyonluk mücadelerinde de hakemlik yaptı.

Satranç Dünya Kupasında Ermenistan’ın 4 temsilcisi olacak. Ermenistan’ı temsil edecek satranççılar arasında Büyük usta Levon Aronyan, Sergey Movsesyan, Robert Hovhannisyan ve şuanki Ermenistan Satranç Şampiyonu Arman Paşikyan yer alacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/09/05/Satranç-Dünya-Kupası-Ermenistan/163597

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