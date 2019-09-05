Kızımız Maria ile oğlumuz Niko’nun evlilik töreni

Tamer Çilingir

Kızımız Maria ile oğlumuz Niko’nun evlilik törenine davetli değilsiniz

İnşaat Mühendisi olan Giresun ve Trabzon’da sadece ağaç materyaller kullanarak yaptığı köprülerle ün yapmış kızımız Maria ile Samsun Pontos Kültür Merkezi başkanı ve tiyatro oyuncusu Niko’nun 14 Eylül 2019 Cumartesi günü, Trabzon’daki Yorgo Andreadis Tiyatro Merkezi’nde gerçekleşecek evlilik törenine davetli değilsiniz.

Çünkü Maria’nın dedesi yorgancı Dimitri bundan yüz yıl önce 1916 yılında Merkez Ordusu’nun kararı ile Giresun’dan Tokat’a çıkarıldığı sürgün yolunda soğuktan donarak hayatını kaybetti. Dimitri ile evlenemeyen ninesi Pelagia ise daha 11 yaşında Müslüman bir ailenin yanına verildi, 70 yıl Müslüman olarak yaşadı ve öldü. Maria’nın diğer dedesi mübadele anlaşması ile Yunanistan’a sağ olarak vardı ama Selanik’te oluşturulan karantina bölgesinde tifodan yaşamını yitirdi. Diğer ninesi daha 13 yaşında gözünün önünde anne, baba ve kardeşleri yakılarak öldürüldüğü için aklını yitirdi, bir çocuk toplama kampında birkaç yıl sonra kendi canına kıydı. Yani 14 Eylül 2019 Cumartesi günü Niko ile evlenecek Maria’nın ne annesi ne de babası doğabildiler.

Niko’nun dedesi Efraim Bafralıydı, demirci ustasıydı. Köye gelen çetecilerin haraç istediği ilk kişiydi. Kabul etmediği için haraç vermeyi bir süngü darbesiyle öldü 1920’de. Diğer dedesi yorgancıydı Trabzon’da, 1921 yılında askerler dükkanına gelip aldılar götürdüler, bir daha kimsenin haberi olmadı Kosta’dan. Niko’nun bir ninesi 18 yaşında iken bütün köy sakinleri ile birlikte Giresun’da bir kilisede yakıldı Topal Osman’ın askerlerince. Diğer ninesi 16 yaşında Rize’de bir ağanın haremine verildi, ailesi Santa’da katledildiği için. 20 yaşına geldiğinde ağanın hizmetlisi Rüstem ile evlendirildi ama Rüstem çocuğu olmadığı için kovdu onu ve İstanbul’da 30 yaşında öldü. Yani 14 Eylül Cumartesi günü Maria ile evlenecek Niko’nun ne annesi ne de babası doğabildiler.

Ne Giresun’da ne de Trabzon’da ağaç materyaller kullanarak köprüler yapan mühendisler var.

Ne Samsun’da Pontos Kültür Merkezi ne Trabzon’da Yorgo Andreadis Tiyatro Merkezi.

Sadece tarihin sayfalarında gizli kaldı Trabzon Opera binası, çok dilli eğitim veren okullar, edebiyat dergileri, modern hastaneler, güler yüzlü yoksul dostu doktorlar, eczacılar.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...