ABD’nin Ermenistan’a verdiği destek artacak

Ermenistan Hükümetinin oturumunda ABD Hükümeti ve Ermenistan arasında daha rekabetli ve çeşitlilik sağlayan özel sektörüne destek amaçlı anlaşması onaylandı. Bu anlaşmaya göre Ermenistan’a verilen destek miktarı arttırılacak.

Konuyla ilgili rapor sunan Ermenistan Ekonomi Bakanı Tigran Khachatryan ABD tarafından Ermenistan’a verilen desteğinin toplam 80 milyon 407 bin dolar olduğunu bildirdi. Bu destek Ekonomik büyüme ve sağlığa, eğitime, sosyal korumaya yönelik yatırımlar başta olmak üzere iki alana yöneltilecek.

Yeni anlaşmada yapılan değişiklikle özel sektörünün rekabeti ve altyapılarına yönelik 3 milyon 700 dolar ek destek sağlanacak.

Böylece bu anlaşma çerçevesinde toplam 4 milyon 404 bin dolarlık bir destek sağlanması öngörülüyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/09/05/ABD-Ermenistan-ekonomi/163633

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...