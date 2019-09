NERSESYAN KOROSU’NUN YILLIK KUTLAMALARI BÜYÜK BİR COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİ

Kınalıada S. Krikor Lusavoriç Kilisesi’nde, 1 Eylül 2019, Pazar, Nersesyan Korosu’nun kuruluşunun 162. ve yeniden kuruluşunun 37. Yıldönümleri kutlamaları, Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahag Maşalyan başkanlığında gerçekleşti. Bu yılki kutlamalar, özel olarak Müteveffa Patrik Mesrob II. Hazretleri’ne ithaf edilmişti.

Surp Badarak’ı, Patriklik Özel Kalem Müdürü Başrahip Tatul Anuşyan sunarken, törende Adalar Din Görevlisi Rahip Harutyun Dadmadyan da hazır bulundu. Kutsal Sofra’ya diyakoslar Yeğya Çalışır, Rober Küçükakbulut, Garbis Çiçek, Levon Kuyumcuyan, Kevork Nergis, Alen Diran Nergis, Sayat Çınar, Artun Tekiroğlu hizmet ettiler. İlahiler, Nersesyan Korosu ve kardeş koroların üyeleri tarafından, Hagop Mamigonyan’ın şefliğinde ve Sirun Sirunyan’ın orgu eşliğinde seslendirildi.

Rabb’in Duası’ndan önce vaaz eden Patriklik Kaymakamı, özellikle Nersesyan Korosu’nun hizmetine değindi ve koroların önemini vurguladı. 37 yıl önce çocuklarla ve gençlerle bu koroyu kuran Patrik Mesrob II. Hazretleri’ni anarken, O’nun ruhani ve sosyokültürel yeni bir akıma öncülük ettiğini hatırlattı. Kaymakam Hazretleri koronun gelişim sürecini şu şekilde tanımladı: “Bu akım sayesinde, koronun hizmet tanımı yeniden şekillendi ve Nersesyan Korosu yeniden kuruldu. Patrik Hazretleri o dönem yeni kurulan koronun başkanlık vazifesini o zamanlar Şahan Maşalıyan olan bana tevdi etmişti. Ben o dönemler, Ermenice dahi bilmezken, Patrik Hazretleri benim gibi gençlere güvendi ve görev verdi. Sonrasında bizlere Ermeniceyi, kilise geleneklerini, tören bilgisini öğretti ve yeni ruhla donanmış bir koro kurdu. Bu çatı altında birçok din adamı, diyakon ve muganni yetişti”.

Kaymakam Hazretleri, daha sonra Başrahip Tatul’un, Kınalıada Kilisesi’nde uzun yıllar gerçekleştirdiği hizmeti hatırlattı ve bu hizmet yoluyla Patrik Hazretleri’nin hizmet geleneğinin devam ettiğini vurguladı. Sözlerine son verirken günümüz şartlarına da değinen Episkopos Sahag, şöyle dedi: “Koro’nun yönetimi şu anda Adalar Din Görevlisi Rahip Harutyun’a teslim edilmiştir. O da, Patrik Hazretleri’nin ruhuyla bezenmiş olarak bu kutsal vazifeye devam ediyor. Genç yaşına karşın, gençleri, çocukları, aileleri, yaşlıları kilise çevresinde toplama başarısını sergiliyor. Bu hizmet anlayışı sayesinde Patrik Hazretleri’nden miras kalan ruhani ve sosyokültürel gelenek yaşamaya devam edecektir”.

Surp Badarak sonrasında, Nersesyan Korosu’nu gözeten ruhani önderler, baş muganniler ve üyeler için “Hokehankisd” duaları okundu. Tören sonrası, Kaymakam Hazretleri kortejle kilisenin çan kulesi karşısında bulunan alana yöneldi ve burada kilisede hazır bulunan herkes, Patrik Hazretleri’nin hizmet anlayışının sembolü haline gelen “Nakh Khıntretsek” ilahisini söylediler.

Kilisedeki tören sonrasında, kilisenin salonunda sevgi sofrası düzenlendi. Sofraya Episkopos Sahag Maşalyan riyaset ederken, Başrahip Tatul Anuşyan, Rahip Harutyun Damadyan, Kd. Peder Krikor Damadyan, kilisenin diyakonları, Levon Şadyan başkanlığındaki kilise vakıf yönetim kurulu ve Ari Çolak başkanlığındaki Gazturman Gayan yönetim kurulu hazır bulundular.

Açılış konuşmasını Nersesyan Korosu Yönetim Kurulu Başkanı Meğanuş Çınar yaptı. Sonrasında Başmuganni Diyakos Artun, yaz döneminde kilise bünyesinde gerçekleşen tüm çalışmaların raporunu sundu. Konuşmalar sonrası, sofradakiler kültürel bir programa tanıklık ettiler. Öncelikle kilisenin en küçük öğrencileri ve Mesrobyan Korosu üyeleri, şarkılar söylediler. Sonrasında, Derın Demir, söylediği şiir ile takdir kazandı. Nersesyan Korosu’nun genç isimlerinden Maral Özbaysal, Nora İpekçi’nin orgu eşliğinde solo parçalar seslendirdi. Daha sonra ise, Yeraz Çağlayan şarkılarıyla dinleyenlerin takdirini kazandı. En son olarak Alik Ataoğlu ve Nora İpekçi gitar ve piyano, Lorin ve Nayad Tekiroğlu kardeşler ise piano düeti gerçekleştirdiler. Müzik programı sonrası, kilisedeki gençler adına Nareg Kazikoğlu söz aldı ve duygularını aktardı. Kilisede olmaktan çok memnun olduğunu ve bu ortamı yaratan başta Rahip Harutyun olmak üzere, tüm büyüklerine teşekkürlerini sundu.

Başkan Levon Şadyan da kilise yönetim kurulu adına bir konuşma yaptı ve yaz sezonunun kilise açısından çok verimli geçtiğini vurguladı. Bu bağlamda, Kaymakam Hazretleri’ne, Başrahip Tatul’a ve Rahip Harutyun’a teşekkürlerini sundu. Günün anlam ve önemine bina yeten, kilisenin diyakonlarına, Kilise Yönetim Kurulu’na, Nareg Kazikoğlu’na, Tatyana Şahin’e ve tüm gönüllülere anı hediyeleri takdim edildi.

Programın sonlarına yaklaşırken, öncelikle olarak Rahip Harutyun söz aldı ve duygu dolu bir konuşma yaptı. On yılı aşkın süredir, Nersesyan Korosu’nun her sofrasında, Patrik Hazretleri’nin sağlığı için dua ettiklerini ve bu yıl itibariyle artık O’nun ruhunun esenli için dua etmeye başlayacaklarını belirtti. Patrik Mesrob II. Hazretleri, Kınalıada’daki ruhani önderliği döneminde, Adalar’a yeni bir ruh kazandırmıştı ve bu yeni ruh sayesinde halk kiliseye daha fazla yaklaşmıştı. Bu ruh, daha sonra İstanbul’un birçok semtine dalga dalga yayılmıştı. Patrik Hazretleri’nin çalışmasının başarıyla taçlandığını belirterek şöyle dedi: “Her ne kadar da bedenen bizden uzaklaşmış olursa olsun, O’nun tüm öğrencileri O’nun manevi varlığını yaşatmaya devam edecekler. Bir örnekle konuşmak isterim. Patrik Hazretleri’nin hizmet anlayışının ilk tohumlarından biri Kaymakam Hazretleri’dir. Patrik Hazretleri’nin öncülüğünde şekillenmiş, hizmete hazır din adamı ve özellikle episkopos örneğini, biz Episkopos Sahag’da görüyoruz. Bugün Patriklik Kaymakamı sıfatıyla burada bulunması, Patrik Hazretleri’nin ileri görüşlü bakış açısıyla, kiliseye hizmetkar yetiştirme projesinin başarıya ulaştığını ispatlıyor”. Bu vesileyle, Episkopos Sahag’a bir anı hediyesi takdim edildi.

Daha sonra, Başrahip Tatul hakkında konuşan Rahip Harutyun, onun hizmet dönemini hatırlattı. Patrik Hazretleri tarafından takdis edilen ve O’nun ruhani evlatlarından biri olan Başrahip Tatul’un, elinden geldiğince Patrik Hazretleri’nden miras kalan ruhani hizmete devam ettiğini vurguladı. İleriki hizmetlerindeki başarılar içerisinde, önce Tanrı’nın adının yüceltilmesi, sonrasında ise Ruhani Babası’nın adının övülmesi için, şahsına, sağlık ve afiyet temennilerinden bulundu. Bu vesileyle, Başrahip Tatul’a da bir anı hediyesi takdim edildi.

Sözlerinin sonunda Rahip Harutyun, kilise faaliyetlerine katılan ve çalışmaları başarıya taşıyan tüm ailelere kalben teşekkür etti. Pederane öğütleriye çalışmaları gözeten, kıymetli katılımlarıyla törenleri onurlandıran, ruhani ve kültürel konularda Patriklik Makamı’nın ilgi ve alakasını her daim hissettiren Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahag’a özet teşekkür etti.

Daha sonra, Başrahip Tatul söz aldı ve kendi açısından anılmaya değer bir gün yaşadığını belirtti. Patrik Hazretleri tarafından adada tesis edilen hizmet anlayışını vurguladı ve şöyle dedi: “Patrik Hazretleri, ilk olarak beni Kınalıada Din Görevlisi olarak atadığında, “sen benim ellerim ve gözüm olacaksın” demişti. O dönem bu sözün ne anlama geldiğini tam olarak kavrayamamıştım. Sonrasında, hizmet etmeye başladıkça yavaş yavaş bu sözün anlamını kavramaya başladım. O mesajda, yüksek seviyeye ulaşmış bir hizmet öyküsünün korunması ve aktarılması saklıydı. Elimden geldiğince, ruhani babamın çağrısına sadık kaldığım ve arzusuna cevap vermeye çalıştığım için mutluyum. Şimdi ise, aynı kiliseden yetişen Rahip Harutyun’u halefim olarak görmek ayrı bir sevinç kaynağı. Çünkü o da, aynı hassasiyetle hizmet etmeye devam ediyor. Gözümün arkada değil, çünkü Kınalıada’daki ruhani yaşamın, Patrik Hazretleri’nin temellendirdiği şekilde devam ettiğini görüyorum”.

Kapanış konuşmasını Kaymakam Hazretleri gerçekleştirirken, Kilise vakıf yönetim kurulu ve Nersesyan Korosu arasında tesis edilen işbirliğini vurguladı. Kişilerden daha önemli olan birlik mesajları içeren bu tablo, takdire layıktı. Episkopos Sahag, sözlerine şu şekilde devam etti: “Kınalıada yazlık dönemde bir çok kiliseden hizmetkâra evsahipliği yapması sıfatıyla şanslı bir bölge. Fakat, bu şansı kadar, başka bir hususta da şanslı olduğunu belirtmek isterim. Kilisede gerçekleştirilen çeşitli faaliyetler sonucu, kilisede çocukların, gençlerin bir araya geldiğini görüyorum. Bu tablo gelecek açısından umut verici. Tanrı içinizde var olan sevgi ve esenlik ortamını daim kılsın ve aile ortamımız içerisinde Nersesyan Korosu’nun sunmuş olduğu bereket ortamı her birimize esin kaynağı olsun”.

Sevgi sofrası, hep birlikte söylenen Rabb’in Duası ile son buldu.

