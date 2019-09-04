LİONS KULÜBÜ YÖNETİCİLERİ’NİN ZİYARETİ

Eski Beşiktaş Lions Kulübü Yöneticilerinden Ali Berker Bilir, Oya Genç ve Melkon Nevşehirli 3 Eylül 2019, Salı günü, saat 11.00’de Partikliğimize bir ziyarette bulunarak Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan tarafından kabul edildiler. Kabulde Patriklik Genel Sekreteri Başrahip Tatul Anuşyan da hazır bulundu.

Konuklar Dinlerarası Diyalog Projeleri kapsamında görüş alış verişinde bulunarak gerçekleştirmiş oladukları projeler ve planları hakkında bilgiler aktardılar.

Patriklik Kaymakamı ziyaret için kendilerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Türkiye Ermenileri Patrikliği

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