Inc. Russia. dergisi bilinmesi gereken Ermeni 5 startup’ı sıraladı

İş dünyası ve teknolojilerle ilgili meşhur İnc ABD merkezli dergisinin Rusça Inc.Russia bölümünde Ermenistan’daki startup şirketleri hakkında makale yayınlandı.

“Ermenistan’da yaşamıyorsanız bile bilmeniz gereken 5 Ermeni startup var” başlıklı makalede genel olarak Ermenistan’da Bilgi Teknolojisi alanının hızlı bir şekilde geliştiğini, uluslararası şirketlerinin temsilcilik açıldığını ve yerli şirketlerinin de uluslararası piyasaya çıktıklarını belirtiliyor.

Makaleye göre Ermeni startup şirketleri dünyanın her köşesinde ve her alanda bulunabilir.

Bu 5 önde gelen startup arasında 2011 yılında başlatılan foto ve video editör PicsArt, kanser ve ciddi genetik hastalıkların tedavisi için ilaçlara ulaşılmasını sağlayan Vineti, programcılık öğrenmek için bedava cep telefonu platformu olan SoloLearn, Skype veya Slack uygulamalarında görüşme sırasında etreftaki gürültüyü engelleyen Krisp ve tarım, sigorta şirketleri için öngörülen IntelinAir platformu var.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...