Ermenistan-İtalya maçına doğru Henrikh Mkhitaryan’dan açıklama

Ermenistan Futbol Milli takımı ve artık İtalya’nın Roma takımının orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan 5 Eylül tarihinde Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri çerçevesinde gerçekleşecek olan Ermenistan-İtalya maçına doğru açıklamalarda bulundu.

Ermenistan Milli takımının önde gelen oyunucusu rakibinin kolay bir rakip olmadığını ve zor bir maç geçireceklerini, fakat iyi sonuca varmaya ümitli olduğunu ifade etti.

Mkhitaryan taraftarlara da teşekkür ettiğini dile getirdi, çünkü Ermenistan-İtalya maçının bütün biletleri satıldı ve Yerevan’da bulununan Cumhuriyet Stadyumu dolu olacak.

Ermenistan-İtalya karşılaşması Milli takımımız için belirleyici bir maçtır. Eğer maçtan olumlu sonuç çıksa Ermenistan Euro 2020 Şampiyonasına katılması için mücadele etmeye devam edebilir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/09/04/Ermenistan-İtalya-Henrikh-Mkhitaryan/163524

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