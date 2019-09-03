Rus şarkıcı Azerbaycan’da Ermenice şarkı söylediğini anlattı (video)

Ünlü Rus şarkıcı, şanson müziği sanatçısı Lyubov Uspenskaya’nın katılımıyla sosyal medyada Azerbaycan’lıların tepkisini çeken ve onları kızdıran bir video yayıldı.

Bu videoda Uspenskaya Karabağ savaşının en yoğun döneminde Azerbaycan’da Ermenice şarkı söylediğini anlatıyor.

Hatıralarını anlatan şarkıcı “Konserden sonra Azerbaycan’lılar beni restorana götürdü. Biraz içtik, daha sonra şarkı söylememi istediler. O kadar sarhoştum ki nerede bulunduğumu unutmuştum. İçinde Andranik, Serop Paşaların isimlerini geçtiği Ermenice şarkılar söylemeye başladım. Azerbaycan’lı müzisyenler önce enstrümanlarla eşlik ediyordu, sonra anlayınca kalktı ve terk ettiler salonu” sözlerini dile getirdi.

Bunları anlatan Rus şarkıcı anlattıktan sonra piyano başına geçip Ermenice bir şarkı söylüyor videoda.

Azerbaycan’lı sosyal medya kullanıcılardan bazıları Lyubov Uspenskaya yönelik kızgın yorumlarda bulunuyor ve yorumlarında onu bir daha Azerbaycan’a girmeye izin verilmemesi gerektiğini ifade ediyorlar.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/09/03/Rus-Karabağ-Azerbaycan-Ermenice/163453

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...