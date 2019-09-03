Kıbrıs’ın En Moderni: Larnaka

Kıbrıs’ın En Moderni: Larnaka

Tatil yapmak hele de yaz aylarındaysa hepimizin hayalidir. Yaz aylarının sonuna yaklaştığımız şu günlerde ise en popüler tatil mekanlarından biri de güzel Kıbrıs’tır. Özellikle Eylül ve Ekim aylarında Kıbrıs’ın tadına doyum olmaz.

Eğer siz de yazın son tatilini Kıbrıs’ta yapmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. www.tatildukkani.com sizin için birçok kampanyalı Kıbrıs otellerinin yanı sıra özel organizasyonlara da imza atıyor. Tatil deyince aklınıza bundan sonra www.tatildukkani.com gelecek.

Yavru vatan Kıbrıs birçok kişi tarafından tatilden ziyade kumarhane ve casino cenneti olarak anılsa da , şehrin kendine has özellikleri ve keyifli mekanları, renkli gece hayatı ve alışveriş mekanları için gezip görülmeye değer. Kıbrıs, aslında hem hafta sonu kaçamakları için hem de uzun tatiller için ideal ve keyifli otelleriyle dikkat çekiyor.

Kıbrıs’ın En Moderni: Larnaka

Larnaka, Kıbrıs’ın en küçük illerinden biridir. Küçük olmasına rağmen modern şehir Larnaka, kafeleri, restaurantları ve temiz havasıyla mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında gelir.

Plaj zamanı

Birçok insan Kıbrıs’ı plajlar için ziyaret eder ve nedenini görmek kolaydır! Yumuşak beyaz kum ve ılık, sığ, turkuaz suları arasından seçim yapabileceğiniz çok fazla seçenek vardır. Nissi Plajı berrak suları ile beyaz kumu muhteşemdir. Ayia Napa’da bütün gece partiye gitmeden önce gün boyunca sahilde tembellik eden genç kalabalıklar arasında popülerdir. Batı kıyısındaki Mercan Koyu bir başka popüler mekanlardır ve yakında Caretta Caretta kaplumbağalarını görme şansına sahip olabilirsiniz. Güzel incir ağaçları, turkuaz renkli sulara ev sahipliği yapan İncir Ağacı Koyu’nda ise, çocukların keşfetmeyi seveceği küçük kaya havuzları ile çevrilidir. Bu arada, su sporlarına meraklıysanız, uçurtma sörfü için harika koşullar Kıbrıs’ta mevcuttur. Yapmadan dönmemelisiniz.

Tüplü dalış

Su altında pek çok şey olmasına rağmen, Kıbrıs’ı ziyaret eden tüplü dalgıçlar için en büyük cazibesi mağaralar ve gemi enkazlarıdır. Henüz sertifikalı değilseniz, adada PADI’nizi yapmak için rezervasyon yaptırabilirsiniz. Ve Larnaka yakınlarındaki suların gerçekten etkileyici bir şey gizlediği ortaya çıkıyor – MS Zenobia, genellikle dünyanın en iyi on batık dalışından biri olarak tanımlanan bir feribotuna dalabilir, değişik bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Bizim için Barbarlık Müzesi

1960 yılında Rum’ların Türk bir binbaşı ve ailesini katlettiği ev şimdilerde müze olarak hizmet veriyor. Günahsız insanların katledildiği bu ev Kıbrıs’ın utanç müzesi olarak ziyaretçilere gösteriliyor.

Bella Pais Manastırı

Bella Pais manastırı, Girne’nin güneyinde yer alır ve görülmesi gereken yerlerden biridir. Zaman zaman Manastırın içinde konserler veriliyor. Eğer ziyaret tarihleriniz arasında Bella Pais manastırı konserlerine denk gelirseniz mutlaka izlemeyi unutmayın.

Girne Kalesi

Kıbrıs tarihte ticaret merkezi olarak kullanılmıştır. Özellikle Girne, ticaretin başkenti ve en çok savaşa şahit olmuş limanıdır. Bu liman bu savaşlardan dolayı savunma ihtiyacı doğmuş ve güçlendirilmiş ve restorasyonlarla desteklenmiş büyük bir kale haline dönüştürülmüştür. Girne Kalesi şimdilerde ise tarihin canlı bir kanıtı olarak ziyaretçilerine geçirdiği dönemlerden eserler sunarak kendini kanıtlıyor.

Mavi Köşk

Tarihte İtalyanlar da Kıbrıs konusunda oldukça hevesli olmuşlardır. Birçok İtalyanın yerleştiği Kıbrıs’ta en çok dikkat çeken yapı ise Mavi Köşk’tür. Mavi Köşk ünlü İtalyan mafyası Paulo Paolides’e aittir. Yaşadığı döneme göre inanılmaz lüks olarak döşenmiş köşkün en önemli özelliği ise gizli kaçış tünellerine sahip olmasıdır. Değişik bir köşk ve değişik bir gezi anlayışınız var ise mutlaka bu köşkü de görmelisiniz.

Aziz Mamas Kilisesi

Aziz Mamas Kilisesi, Kıbrıs’ın Bizans Dönemi’nde yapılmış eserlerinden biridir. Aziz Mamas Kıbrıs’ın mağaralarında yaşayan bir keşiş olarak biliniyor. Kilise de ona ithafen yapılmış. Hala ibadete açık olan nadir Kıbrıs tarihi eserlerinden biridir. Mutlaka görmelisiniz.

Kıbrıs’ın Büyük Han’ı

Lefkoşa’nın Büyük Han’ı sanatseverlerin uğrak yerlerinden biridir. Bir zamanların hapishanesi, sonralarında fakirlere yemek dağıtılan aşevi Büyük Han, şimdiler sanatçıların sanat eserlerinin sergilendiği yer haline getirilmiş…

Soli Harabeleri ve Tiyatroları

Kıbrıs’a gidip de Soli Harabe ve tiyatrolarını gezmeden gelmek olmaz. Tarihin ilk uzun tiyatrolarının sahne aldığı bu amfi tiyatro şimdilerde de festivallere, kültür organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Kasaba Havasını Solumalısınız

Sıcak insanlarıyla masmavi deniziyle şirin mi şirin evleri ile Ayia Napa kasabası görülmeye değr bir Kıbrıs kasabası… Ayia Napa’da denizin kumun keyfini çıkarmakla kalmaz, tarihi sokaklarında keyifli geziler yapabilirsiniz.

Köylerini Keşfedin

Kıbrıs’ın dağlarının arasına gizlenmiş birçok köy bulunmaktadır. Şehirden sıkılanlar için en güzel gezilerden biri de köy gezileridir. Omodos Köyü Kıbrıs’ın gizli hazine köylerinden biridir. En şirin evler ve Kıbrıs’ın yöresel yemekleri için mutlaka Omodos Köyü’nü mutlaka ziyaret etmelisiniz. Bir dahaki Kıbrıs seyahatinizde mutlaka bu köyü tekrar ziyaret etmek isteyeceksiniz.

Tatildukkani.com İle Eylül Ayı Kıbrıs Fırsatları

Eylül ayında Kıbrıs tatil planı yapıyorsanız bir hayli eğleneceğiniz bir dönemi tercih ediyorsunuz demektir. Birçok otelin sanatçılı organizasyonlarına denk gelebileceğiniz gibi sakin bir tatil düşünüyorsanız otellerin ekonomik seçenekleriyle daha uzun kalmayı seçebilirsiniz. Concorde Luxury Resort & Casino & Convention &Spa, 07 Eylül 2019 tarihinde Beyaz Show ile gülebilir,

Merit Park Hotel & Casino oteli seçerseniz, 4 Eylül 2019’da Ahmet Evan, 6 Eylül 2019 Korhan Saygıner, 07 Eylül 2019’da Soner Olgun, 21 Eylül 2019’da Koray Avcı’yı seyretme şansına sahip olabilirsiniz. Hangi tarihler veya hangi sanatçıyı tercih edeceğinize göre tatil planınızı şekillendirebilirsiniz. Eğer Acapulco Resort Convention Spa oteli seçerseniz ise, 6 Eylül 2019’da İzmir Showband’ın programına denk gelebilir, tatilinize ayrı bir güzellik katabilirsiniz. Limak Cyprus Deluxe Hotel’i tercih ettiğinizde ise, tatilinizi 14 Eylül 2019’u kapsayan bir aralığı seçerseniz Serkan Kaya’yı sahnede seyretme şansına sahip olabilirsiniz.

www.tatildukkani.com uçaklı Kıbrıs tatili kampanyası için 9-12 Eylül tarihlerinde yapılacak konaklamalarda geçerlidir. Uçak dahil, 1279 TL’den başlayan fiyatlarla Kıbrıs’ta siz de tatil yapabilirsiniz. Fiyatlar 2 kişilik odada kişi başı fiyatları olup kampanya sınırlı sayıdadır.

Kıbrıs’ta Yılbaşı Başkadır

Kıbrıs otelleri, yılbaşı için neredeyse birbirleriyle yarış halindedir. Hemen hemen her otelde bir ünlüyle yılbaşını karşılamaya hazırlanan Kıbrıs Otelleri müşterilerine en güzel yılbaşı eğlencesini sunmayı hedeflemektedir.

www.tatildukkani.com Kıbrıs otelleri konusunda iyi çalışan bir turizm şirketidir. O yüzden şimdiden çalışmalara başlayarak Kıbrıs yılbaşı otelleri konusunda en iyi hizmeti vermeyi amaçlamaktadır. Yılbaşı organizasyonlarını erken açıklayan Kıbrıs otelleri, Concorde Luxury Resort & Casino & Convention & Spa Yılbaşı’nda Yıldız Tilbe, Merit Park Hotel & Casino ise Candan Erçetin ile yeni yıla merhaba diyecek. Eğer siz de yılbaşına Yıldız Tilbe ya da Candan Erçetin’in nefis sesleriyle girmek istiyorsanız geç kalmadan yerinizi ayırtın.

Tatildukkani.com İle Yılbaşı Otelleri

Türkiye’nin dört bir yanı yılbaşı için hazırlıklara erken başlar. Bu anlamda www.tatildukkani.com da yılbaşı otelleri konusunda çalışmalarına erken başlayan bir şirkettir. Bu yıl yılbaşının 31 Aralık 2019 Salı gününe denk gelmesi nedeniyle uzun bir tatil yapma şansının olmaması şehir otellerini yılbaşında öne çıkarmaktadır. Özellikle, İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, İzmir gibi büyükşehir otellerine yılbaşı programlarıyla talep yüksek olacak gibi görünüyor. Eğer siz de yılbaşı için güzel ve eğlenceli bir program yapmak istiyorsanız www.tatildukkani.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın.

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