Henrikh Mkhitaryan: Bu benim için çok iyi bir imkandır

Ermenistan Futbol Milli takımı ve İngiltere’nin Arsenal oyuncusu, futbol yıldızı Henrikh Mkhitaryan İtalya’nın Roma takımında yerini aldı. Mkhitaryan 77 numaralı formasını giyecek. Roma kendi resmi sayfasında Ermeni futbol yıldızıyla ilgili bilgiler paylaştı.

Mkhitaryan Roma’ya 1 senelik kira anlaşmasıyla geldi ve 30 Haziran 2020 tarihine kadar orada oynayacak. Roma Arsenal’a 3 milyon euro ödeyecek.

Artık Roma formasını giyen Mkhitaryan yaptığı açıklamada “Bu benim için dev bir takımla yeni bir sayfa açmak açısından çok iyi bir imkandır. Eminim birlikte büyük sonuçlara varacağız” ifadelerini dile getirdi.

Henrikh Mkhitaryan Manchester United takımından 2018 yılının Ocak ayında Arsenal’a transfer edilmişti. Arsenal ile transfer anlaşması 2021 yılında sona erecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/09/03/Henrikh-Mkhitaryan-Roma/163378

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