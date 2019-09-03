Günümüzdeki ülkeler arasında Ermenistan Babil haritasında yer alan tek ülkedir

Ermenistan Matbaacılık Müzesi tarafından yayınlanan yazıda M.Ö. 6’ıncı yüzyıla ait Babil haritasıyla ilgili bilgiler yer aldı. Dünyanın en eski haritasının ortasında Babil, kuzeybatı kısmında ise Armenia yani Ermenistan ve Asur devleti var. Onların etrafında ‘Acı nehir’ bulunuyor. Nehrin öbür tarafında ise ulaşması imkansız sayılan 7 adalar yer alıyor.

Matbaacılık müzesinde,ayrıca, 1580 yılında ilk defa yayınlanan Sebastian Münster’in Cosmographia adlı eserinde yer alan haritaları da görebilirsiniz.

Alman kartograf, kozmograf ve bilgin Münster’in bu çalışması o dönemin önemli coğrafi eserlerinden biriydi ve 100 sene içerisinde 36 kere tekrar basıldı. Yazar Batlamyus haritalarından faydalandı ve bu haritalarda da Kafkasya dağlarının güneyinde Ermenistan işaretleniyor.

Ermenistan Matbaacılık Müzesinde 1695 yılında Amsterdam’da yayınlanan ilk Ermenice basılı harita ‘Ashkharatsuyts’ da sergileniyor. Bu eser Ermeni haritacılık okulunun gelişmesinin temeli sayılıyor.

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