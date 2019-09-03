Ford Otosan Sualtı Topluluğu, Van Gölü’ne daldı

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Rus batığı ve dünyanın en büyük mikrobiyalitlerini görmek için Van’a gelen Ford Otosan Sualtı Topluluğu, Van Gölü’nde dalış yaptı.

Rus batığı ve dünyanın en büyük mikrobiyalitlerini görmek için Van’a gelen Ford Otosan Sualtı Topluluğu, Van Gölü’nde dalış yaptı.

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan, 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanıyla da Türkiye’nin en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü’ne dalış turizmi, her geçen gün gelişiyor. Barındırdığı tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra dünyanın en büyük mikrobiyalitleri, Rus batığı ve dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan inci kefalini görmek isteyen dalgıçlar, Van Gölü’ne dalış yapıyor. Van Gölü’nde dalış turizmini geliştirmek amacıyla açılan dalış okulları, kentin turizmine önemli katkı sunuyor. Bu kapsamda İstanbul’dan gelen 12 kişilik Ford Otosan Sualtı Topluluğu, Akdamar Adası yakınlarında Van Dalış Okulu rehberliğinde Van Gölü’ne dalış yaptı.

Van Gölü’nde önemli keşifler yapan ekipte yer alan ve dalgıçlara rehberlik yapan dalış eğitmeni Serkan Ök, “Türkiye’de 350 dalış okulu var. Türkiye’nin en büyük dalış okullarından olan Değirmendere Sualtı Topluluğu (DESSAT) benim eğitmen olduğum okul. DESSAT üzerinden Ford Otosan Sualtı Topluluğu Van Gölü’nde dalış yapmak istediklerini söyledi. 12 kişi ile Van’a gelen grup, 4 günlük Van Gölü turunda 2 gün dalış yaptılar diğer günler Van’ın Muradiye şelalesi, Akdamar Adası, Van Kalesi ve şehir merkezini gezdiler. Şuan gelecek yıl 2020 için 10 dalış ekibi, Van Gölü’nde dalış yapmak için rezervasyonlarını yaptırdılar. 12 Eylül’de Ermenistanlı dalgıçlarla 2. dalış turunu yapacağız. Ankara Dalış Akademisi ise 2022 Eylül arası 15 kişilik ekiple dalış gerçekleştireceğiz. Sezon sonuna kadar birçok dalgıcı Van’da ağırlayacağız” dedi.

https://www.haberturk.com/van-haberleri/71563930-ford-otosan-sualti-toplulugu-van-golune-daldi

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