Bugün: 6-7 Eylül Olaylarında Kadınlar

Avlaremoz yazarlarından Av. Rita Ender bugün saat 19.00’da Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi’nde 6-7 Eylül Pogromu’nda kadınları anlatacak.

Kıraathane’nin internet sitesinde etkinlik şu şekilde anlatılıyor:

“Olaylar” diyoruz. Öyle diyorlar, öyle diyoruz. Ama biliyoruz ki alelâde olaylar değil bunlar. 6-7 Eylül’den söz ettiğimizde bir insanlık suçundan bahsediyoruz aslında, bir pogromdan bahsediyoruz.

1955’teki İstanbul Pogromu sadece ilk hedefi olan Rumları ve birçok diğer azınlık mensubunu şehirlerinden, yurtlarından koparmakla kalmadı. “Çoğunluğun” mensuplarının en karanlık çehreleri, en hoyrat refleksleri de bir daha unutulmamak üzere şehrimizin hafızasındaki yerini aldı.

Rita Ender, pogromun kadınlarını anlatacak bize bugün. Elinde balta olan kadınlardan başlayarak, 6-7 Eylül’de mağdur olan kadınların hikâyelerine getirecek sözü. Neyi, neleri, kimleri, nasıl kaybettiğimizi daha iyi anlamamız için.

Etkinliğe kayıt olmak için buraya tıklayınız.

Adres: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi, Asmalı Mescid Mahallesi, Yemenici Abdüllatif Sokak, 1 Beyoğlu, 34430



Rita Ender: 1984 İstanbul doğumlu. İstanbul Özel Saint Joseph Fransız Lisesi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Ocak 2010’da avukatlığa başladı. Galatasaray Üniversitesi ve Panthéon – Assas Üniversitesi’nde (Paris II) yüksek lisans yaptı ve azınlık hakları üzerine çalıştı. Mümkündür Mucizeler: Rafael Torel’in Hayatı, Kolay Gelsin, İsmiyle Yaşamak, Aile Yadigârları, Objets Portraits (Lior Éditions – Fransa), Madam Amati adlıkitapları ve Las Ultimas Palavras başlıklı bir belgeseli var.

*Avlaremoz’un resmi bir görüşü yoktur. Yayımlanan yazılar, yazı sahibinin kendi görüşleridir. Çok sesli bir platform olma amacı taşıyan Avlaremoz’da, nefret söylemi içermedikçe, farklı düşünceler kendisine yer bulmaktadır.

http://www.avlaremoz.com/2019/09/03/bugun-6-7-eylul-olaylarinda-kadinlar/

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