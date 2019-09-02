Van’da fuar günleri başlıyor

Van’da Ajans Asya Fuarcılık Başkan ve yönetimi, 2019 yılında yapılacak olan fuarlar öncesinde ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bak Hele Bak Kahvaltı Salonu’nda kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, yapılacak fuarlar hakkında bilgi verdi. Açıklamalarında Van’ı bir fuar şehri yapma yolunda önemli bir mesafe aldıklarını ifade eden Güler, “2019 yılında 5 tane fuarımızı gerçekleştirdik ve bu fuarlar 600 bini aşkın kişi tarafından ziyaret edildi. Yılsonuna kadar 4 tane daha fuar programımız var ve bu fuarların bitiminde toplam 1 milyon ziyaretçi hedeflemekteyiz. ‘Değer üretiyoruz’ sloganı ile 2019 yılının ilk yarısında yaptığımız Van Mobilya Fuarı, Van İnşaat, Yapı ve İş Makineleri Fuarı, Van Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı, MEKİF (Mesleki Eğitim, Kariyer, İstihdam ve İnovasyon Fuarı) fuarları ile yaklaşık 500 firmayı, yurt içi ve yurt dışı toplam 400 bin ziyaretçi ile buluşturarak ilimiz ve bölgemiz ekonomisine ve turizmine katkı sunmayı başardık” dedi.

2019 yılının ikinci yarısında da yine gerçekleştirecekleri 4 fuarla Van, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerini vurgulayan Güler, “10. Uluslararası Van Turizm ve Seyahat Fuarı’ başta olmak üzere ‘Van Asya İpekyolu Fuarı’ , bu yıl ilkini yapacağımız ‘1. Van Markalar Buluşması ve İndirim Günleri Fuarı’ ve ‘Van Kitap Fuarı’ ile ilimiz, bölgemiz ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Orta Doğu turizminin kalbi, ‘10. Uluslararası Van Turizm ve Seyahat Fuarı’nda atacak”

Türkiye’nin üçüncü büyük turizm fuarı olan 10. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (VAİTT) ile dünya turizm profesyonellerini ve tatil tüketicilerini Van’da bir araya getirmeye hazırlandıklarını dile getiren Başkan Güler, “2018’de katılımcı bazında yüzde 60 büyüme kaydeden VAİTT, geçen turizm sektöründe bölge ve ülke ekonomisine de ciddi bir katkı sağlamaya devam ediyor. Özellikle Ortadoğu da turizm sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olan 10. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na ülke genelinden önemli turizm bileşenleri ile birlikte İran, Irak, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan başta olmak üzere birçok ülkeden turizmciler bir araya gelecek. Turizm bileşenlerinin yapacağı verimli görüşmelerde büyük bir verim elde edileceği kanaatindeyiz. Bu kapsamda da 10.Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm Ve Seyahat Fuarı, Batı Asya ve Ortadoğu ülke pazarları ile birlikte Türkiye’nin yeni turizm destinasyonu olan Doğu ve Güney Doğu bölge pazarlarına girmek için büyük fırsatlar içermektedir. Yine fuar ile eş zamanlı organize edilen ‘3. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi’ne yaklaşık 15 ülkeden 300 civarında akademisyen ve turizm duayenleri tarafından bölge turizmi değerlendirecek ve somut çıktılar gerekli yerler ile paylaşılacaktır. Tüm turizm bileşenlerinin bölgenin en büyük, ülkemizin ise üçüncü büyük fuarı olan ‘Van Turizm ve Seyahat Fuarı’ndan maksimum düzeyde faydalanmalarını umuyoruz. Yine yapıldığı ilk günkü ruhla birçok sektörü bir arada barındıran ve kampanyalar, sürpriz hediyeler ile 90’lı yıllarda yaşadığımız nostaljiyi canlandırmak, aynı zamanda işleri durgun olan esnafın biraz da olsa rahat nefes alması amacı ile bu yıl ekim ayında yenilenmiş yüzüyle ‘Van Asya ve İpekyolu Fuarı’ 22- 27 Ekim 2019 tarihleri arasında ziyaretçilerini kabul edecektir. Ayrıca Van’da üretim ve ticaret yapan esnafın hedeflendiği yılın en durgun günlerinde, esnafa can suyu olabilecek ve aynı zamanda tüketicinin önemli markaları en uygun fiyatlara bir arada bulacağı ‘1. Van Markalar Buluşması ve İndirim Günleri Fuarı’ ise 29 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecektir. Ben bu anlamda fuarların şimdiden ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Toplantı soru cevap ile sona erdi.

https://www.vanpostasigazetesi.com/van/vanda-fuar-gunleri-basliyor-h104160.html

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