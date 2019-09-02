Suriye’de misyonunu sürdüren Ermeni doktorlar 4870 Suriyeliye yardım etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Suriye’deki insani misyonda bulunan Ermeni grubunun bünyesinde yer alan doktorların faaliyetlerine dair bilgi verdi.

Paşinyan “Suriye’de misyonlarını sürdüren Ermeni doktorlar Şubat ayından bu yana 394’ü amelyat olmak üzere 4870 insana tıbbi hizmat sundular.

İnsani misyonda bulunan Ermeni mayın temizleme uzmanları ise, 8 Temmuz’dan 25 Ağustos’a kadar teknik incelemesi ve 48.967 metrekarelik bir arazide mayın temizleme çalışmaları yapmıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/09/02/Suriye-Ermeni-doktor/163296

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