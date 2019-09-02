İran Cumhurbaşkanı Ruhani, yakında Ermenistan’a geliyor

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Ermeni yetkililerle görüşmek üzere önümüzdeki haftalarda Yerevan’a geleceği bildirildi.

İran’ın Yerevan Büyükelçisi Seyyid Kazım Seccadi bu bağlamda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın daveti üzerine yakında Yerevan’a geleceğini belirtti.

Seccadi, Kuzey-Güney Koridoru’nun son durumu hakkında ise, İran’ın bu koridorun tamamlanması için çalışmalarda bulunacağını kaydetti.

İran ile Ermenistan’ın siyasi, ekonomik ve kültürel münasebetleri bu ülkenin 1991 yılında bağımsızlığına kavuştuktan sonra arta gelmiştir.

Bu arada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, önümüzdeki haftalarda Avrasya birliği toplantıları kulisinde İslami İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile ikili ilişkilerin geliştirilmesini masaya yatırmayı ümit etiğini ifade etti.

İrna’nın bildirdiğine göre Ermenistan başbakanı Nikol Paşinyan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Eylül ayının sonlarında Ermenistan’da düzenlenecek olan Avrasya birliği toplantılarına katılacağına dikkat çekerek, Yerevan’ın Tahran ile daha önce imzalanan anlaşmaların hayata geçirilmesini ciddiyetle takip ettiğini vurguladı.

Ermenistan Başbakanı açıklamasını şöyle sürdürdü: Söz konusu toplantılarda İran ürünlerinin Avrasya birliğine gönderilmesi bağlamında bir transit yol olarak Tahran- Yerevan arasındaki yolların tanıtılması gerekiyor.

Paşinyan açıklamasının devamında Yerevan’ın her daim Tahran ile iyi ilişkiler içinde olduğunu kaydederek, Ermenistan’ın İran karşıtı hiçbir girişime katılmayacağını belirtti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/09/02/İran-Ruhani-Ermenistan-Pashinyan/163269

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