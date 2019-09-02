Brad Pitt, Kanye West’in kilise konserinde

Kanye West’in her pazar gelenekselleşen kilise konserine bu hafta Brad Pitt sürpriz misafir olarak katıldı. Pitt, kendisine “Bay Brad” diyen hayranlarına, “Bana sadece Brad deyin” şeklinde seslendi.

Kanye West’in her pazar verdiği kilise konserlerinin bu haftaki sürpriz misafiri Brad Pitt oldu.

Los Angeles’taki Watts bölgesinde verilen kilise konserine giden 55 yaşındaki oyuncu, kısa süre sonra hayranları tarafından fark edildi.

Hayranlarına gülümseyip selamlaşan Pitt, onlarla fotoğraf çektirmekten de kaçınmadı.

Hayranlarının ona “Bay Brad” diyer seslenmeleri üzerine Pitt, “Bana sadece Brad deyin” ifadesini kullandı.

Kim, Kourtney ve Khloe Kardashian ile Kendall Jenner’ın da katıldığı kilise gününde Brad Pitt ile Kanye West bir süre sohbet etti.

Kilisede bulunan Amerikalı sunucu Big Boy da Brad Pitt’i görünce birlikte fotoğraf çektirdi ve fotoğrafı sosyal medyadan esprili bir mesajla paylaştı. Big Boy, “Brad Pitt sizinle bir fotoğraf çektirmek için yalvardığında ne yaparsınız? Fotoğraf çektirirsiniz” ifadesini kullandı.

https://www.ntv.com.tr/galeri/yasam/brad-pitt-kanye-westin-kilise-konserinde,P6vOss2jQEqi-k0hbTsD0Q/_cyJD_7NHEuL2lMEPrt0TA

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