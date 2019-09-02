Asimder Başkanı Gülbey: “Akdamar Adasındaki kara haç indirilmelidir”

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Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Van Akdamar Adasındaki kilise üzerine dikilen kara haçın indirilmesini istedi.

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Van Akdamar Adasındaki kilise üzerine dikilen kara haçın indirilmesini istedi. O haçın o kilise üzerinde kalmasının Müslüman Van halkına hakaret olduğu, sebebinin de 1878 yılında kurulan ilk faşist ırkçı Ermeni terör örgütünün isminin ‘Kara Haç Cemiyeti’ olduğunu ve 1915 ile 1918 yıllarında Van’da ki Müslüman sivil halkın katliamında bu cemiyetin üyelerinin en ön saflarda yer aldıklarını söyledi.



Van Akdamar Adasındaki kilisede yapılan ilk ayinin tarihi olan 9 Eylül 2013 tarihinin Ermeni cemaatince bilinçli seçildiğine değinen ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “9 Eylül İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümüdür. Bu tarih sanki bizleri kovdunuz ama bakın bizler yine buradayız dercesine kasıtlı alınan tarihlerdir. 2 Nisan 2016 Van Erivan uçak seferi başlatılacaktı Bora Jet adlı şirket tarafından bakın 2 Nisan şanlı Van’ımızın Ermeni işgalinden kurtuluş yıldönümüdür. 2013 yılında kilisenin üzerine kara haç dikilmese gelip ayin yapmayız diye direten Avrupa’daki Ermeni diasporası yetkilileri en sonunda kara haçı kilisenin üzerine diktirip gelip ayine katılmışlardı. Peki bu kara haç neden bu kadar önemliydi. Çünkü kara haç Van ve sözde büyük Ermenistan hayali için önemli bir simgeydi. Sözde Batı Ermenistan’daki ilk ayaklanmaları başlatan ve Van’daki Müslüman çoluk çocuğu, yaşlı kadın erkek demeden katleden bu ‘Kara Haç Cemiyetiydi’ Hatta Müslüman Vanlı kadınları toplayıp sandallar ile Akdamar adasına götürüp tecavüz edenlerde bu kara haç cemiyetinin faşist üyeleriydi. Onun için bu kara haç Ermeniler için nasıl sözde büyük Ermenistan’ın sembolü ise Müslüman Van halkı içinde utancın sembolüdür. O haç ya indirilmeli yada rengi başka bir renge çevrilmelidir” dedi.



Akdamar Adasındaki kilise Hıristiyan Kıpçak Türklerine ait olduğunu tekrarlayan Gülbey, “1071 yılında Alparslan Malazgirt’te Bizans ordusuyla savaştığında savaşı Bizans ordusunun içerisinde bulunan Hıristiyan Türklerin Bizans ordusunu terk edip Alpaslan’ın ordusuna katılması ve bölgedeki Kürt halkının desteği ile kazanmıştır. Buda neyi gösterir demek ki Türkler 1071’den öncede bu topraklarda yaşıyorlardı ve Hıristiyanlardı. Bölgede başka Hıristiyan halklarda bulunuyordu. Alban-Udinler gibi işte bu bölgedeki kiliselerin çoğunluğu Hıristiyan Türkler ve Albanlara aittir. Ermeniler sözde Batı Ermenistan hayallerine hizmet adına bu bölgede nerede Haç ve kilise görseler kendilerine ait olduğunu belirtip yanlış tarih uydurarak sahiplenme peşindeler. 1836 yılından beri Albanları ve kiliselerini asimilasyon etmişlerdir aynı Azerbaycan’dan işgal ettikleri Karabağ’daki Alban kiliselerinin kendilerine ait olduğu gibi, ASİMDER ve Beynelxalq Diaspor Merkezi olarak bölgedeki kiliseler hakkında akademisyenleri davet edip çalışmalar başlatacağız” şeklinde konuştu.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/asimder-baskani-gulbey-akdamar-adasindaki-kara-hac-indirilmelidir-911716.html

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