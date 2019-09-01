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“40 Kapılı Şehir” Ani

2019-09-01

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve “Medeniyetler Beşiği” olarak adlandırılan Kars’taki Ani Ören Yeri’ne ilgi her geçen gün artıyor. 

Ziyaretçi sayısı her geçen gün artan Kars`taki Ani Ören Yeri görenleri cezbediyor. 

Antik şehir aynı zamanda Medeniyetler Beşiği, Dünya Kenti, Binbir Kilise ve 40 Kapılı Şehir olarak da adlandırılıyor. 

Şehir, 961-1045 yıllarında Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarına başkentlik yaptı. 

11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran antik şehir, 15 Temmuz 2016`da UNESCO Dünya Mirası Listesi`ne dahil edildi. 

Ani Ören Yeri, UNESCO Dünya Mirası Listesi`ne alındıktan sonra bölgeye çok sayıda turist çekmeye başladı. 

Kurulduğu günden bu yana 23 medeniyete ev sahipliği yapan, aynı zamanda Kafkaslardan Anadolu`ya ilk giriş kapısı olan Ani, her mevsim ziyaretçileri cezbediyor. 

Ani`ye gelen yerli ve yabancı turistler, ören yeri ile tarihi Ebul Menucehr Camii, Ani Katedrali, Amenaprgiç, Dikran Honentz ve Abugamir Pahlavuni kiliseleri gibi eserleri ziyaret ediyor. 

Geçen yılın 6 ayında 54 bin 610 kişinin ziyaret ettiği Ani`yi bu yılın aynı döneminde 70 bin 603 kişi gezdi. 

Fotoğraf: AA 

https://www.trthaber.com/foto-galeri/40-kapili-sehir-ani/21975/sayfa-24.html

Yayımlanan kategori: Haber ve Türkçe

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