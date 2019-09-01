“40 Kapılı Şehir” Ani

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve “Medeniyetler Beşiği” olarak adlandırılan Kars’taki Ani Ören Yeri’ne ilgi her geçen gün artıyor.
Ziyaretçi sayısı her geçen gün artan Kars`taki Ani Ören Yeri görenleri cezbediyor.
Antik şehir aynı zamanda Medeniyetler Beşiği, Dünya Kenti, Binbir Kilise ve 40 Kapılı Şehir olarak da adlandırılıyor.
Şehir, 961-1045 yıllarında Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarına başkentlik yaptı.
11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran antik şehir, 15 Temmuz 2016`da UNESCO Dünya Mirası Listesi`ne dahil edildi.
Ani Ören Yeri, UNESCO Dünya Mirası Listesi`ne alındıktan sonra bölgeye çok sayıda turist çekmeye başladı.
Kurulduğu günden bu yana 23 medeniyete ev sahipliği yapan, aynı zamanda Kafkaslardan Anadolu`ya ilk giriş kapısı olan Ani, her mevsim ziyaretçileri cezbediyor.
Ani`ye gelen yerli ve yabancı turistler, ören yeri ile tarihi Ebul Menucehr Camii, Ani Katedrali, Amenaprgiç, Dikran Honentz ve Abugamir Pahlavuni kiliseleri gibi eserleri ziyaret ediyor.
Geçen yılın 6 ayında 54 bin 610 kişinin ziyaret ettiği Ani`yi bu yılın aynı döneminde 70 bin 603 kişi gezdi.
Fotoğraf: AA
https://www.trthaber.com/foto-galeri/40-kapili-sehir-ani/21975/sayfa-24.html
İlk yorum yapan siz olun