Çile bülbülüm çile

Evrensel BİLGİN

Yazacak ne çok şey var ve ne kadar az zaman… Ülke satrancı dibe doğru son hızla yuvarlanıyor. Her konuşmasında çocuklarımıza verdiği değerden bahseden Federasyon Başkanı çocuklarının garip hakem kararlarıyla gasbedilen haklarını arayan velilerin dilekçelerine cevap verme gereği bile görmüyor artık. Üç Bitlis takımının Kulüpler Şampiyonasında nasıl oynadığı konusunda ciddi bir hukuksuzluk olduğuna dair birçok kanıt mevcut olmasına rağmen Türkiye Satranç Federasyonu yöneticileri kamuoyuna açıklama yapmadan hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ediyor. TSF’nin Bitlis olayları ile ilgili çok gizli olarak görevlendirdiği kişilerin Bitlis’te kaybolduğundan şüpheleniyorum. Diğer yandan bazı köşe yazarlarının ve hukukçu kimliğine sahip satranççıların geç olsa da uyanması sevindirici olmakla birlikte Gençlik Spor Genel Müdürlüğünün henüz olaya el atmaması da oldukça düşündürücü.

FIDE TSF HAKKINDA SORUŞTURMA AÇTI

Türkiye İş Bankası ana sponsorluğundaki Türkiye Satranç Federasyonunun Temsilcilikler Koordinasyon Kurulu Başkanı Mustafa Eroğlu, Azeri bir oyuncunun talebi üzerine Sivas Buruciye Açık Satranç turnuvasına kayıt yapan Ermeni WIM Maria Gevorgyan’ın turnuvaya katılmasını engelledi. Ermeni oyuncunun ve Ermenistan Satranç Federasyonunun başvurusu üzerine FIDE (Uluslararası Satranç Federasyonu) Türkiye Satranç Federasyonu hakkında soruşturma başlattı. FIDE’nin yaptığı açıklama şöyle; “FIDE, ‘Gens Una Sumus’ (Biz bir aileyiz) sloganıyla kuruldu. Irk, din, etnik köken veya milliyete dayalı ayrımcılık yalnızca FIDE politikasına değil, aynı zamanda en temel sportif ilkelere aykırıdır ve hoş görülmeyecektir. Eğer soruşturma sonunda, oyuncunun haklarının ihlal edildiği veya Ermeni uyruklu olduğu için ayrımcılığa uğradığı anlaşılırsa en katı önlemler FIDE tarafından alınacaktır.”

EMEK HIRSIZLIĞI

Yıllarca satranç çalışıyor olmanızın Türkiye’de pek bir önemi yok aslında. Telefon ve benzeri elektronik cihazlar yardımıyla satranç programı kullanarak hile yapanlar için ülkemiz tam bir cennet haline geldi. Tabii bunun sorumlusu muhtemelen Türkiye Rodeo Federasyonudur. Maalesef yine Buruciye Açık Turnuvası’nda 4. turda Gürcü GM Giorgi Bagaturov ile oynayan Azeri Sporcu Teymur Bashirov oyun sırasında hile yaparken yakalanarak diskalifiye edildi.

Her iki olayın yaşandığı Buruciye turnuvasının ödül töreninde konuşan Başkan Gülkız Tulay ise, turnuva boyunca Türk satrancının kalbinin Sivas’ta attığını ifade ederek, “Bugün çok önemli bir gün, çok önemli bir an benim için. En başta böylesine güzel bir organizasyonu başarıyla tamamlamış olduğumuz için çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum’’ dedi. Kafasını taşlara vurmak isteyenler sıraya girsin diyorum ben de. Gülkız Hanım’ın içeride Bitlis, dışarıda Sivas olaylarıyla Federasyonu nasıl yönettiği ortada. Sanıyorum FIDE soruşturmasında da ‘‘Ama biz çok güzel organizasyon yapıyoruz’’ diyerek savunacak durumu. Cafcaflı düğün ve sünnet organizasyonu yapanlar için en iyi alternatif TSF’dir, ben kefilim.

Unutmadan belirtmekte fayda var, Avrupa Yaş Grupları Satranç Turnuvası’nda bir altın madalya kazandığımız için zil takıp oynayan ama başarının mimarı antrenörün adını bile zikretmeyen Federasyonumuz, Dünya Yaş Grupları Satranç Turnuvası’na hiçbir sporcumuzu göndermeyerek başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Ülke satranç skandallarıyla pardon yani başarılarıyla çalkalanırken Sinquefield Kupasında Çinli Büyük Usta Ding Liren Dünya Şampiyonu Magnus Carlsen’i üçüncü tie-break oyununda devirerek büyük bir sükse yaptı. Türkiye Satranç Federasyonunun başarılarını bu tip turnuvalarla örtbas etmek isteyen bu haddini bilmez sporcuları da kınım kınım kınıyorum.

https://www.evrensel.net/yazi/84645/cile-bulbulum-cile

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