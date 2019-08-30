Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Azerbaycanlı casusuyla ilgili 100 yıllık belge yayınladı

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Azerbaycan’lı casusunun açığa çıkarılmasıyla ilgili resmi Facebook sayfadan ‘Azerbaycanlı casusun açığa çıkarılması ve Ermenistan’dan kovulması’ başlığı altında 100 yıllık bir belge yayımladı.

1919 yılşında Azerbaycan’dan Ermenistan’a Khan Tekinski isimli sözde bir diplomat gönderiliyor. Daha birinci Cumhuriyet döneminde Azerbaycan Ermenistan’ı içten yıpratmak ve devletin temellerini sarsmak için çok çaba sarfediyordu.

Yerevan’a geldiği andan itibaren güvenlik güçleri sözde diplomatı takip altına aldılar ve onun gizli telgrafların içeriğini açığa çıkardılar. Tekinski diplomatların dokunulmazlığından faydalanarak fiilen casusuluk yapıyordu ve Ermenistan’da farklı alanlarıyla, bunun dahilinde Ermeni ordusunun yapısı ve silahlanmasıyla ilgili bilgiler aktarıyordu.

Kendi hatıralarında Ermenistan Birinci Cumhuriyeti Başbakanı Simon Vratsyan şu sözlere yer veriyor: “Ermenistan’ı içten patlatmak için özellikle Azerbaycan büyük çaba gösteriyordu. 1919 yılının Mart ayında Azerbaycan diplomatik temsilci adı altına Pantürkism ideolojisinin aktif savunculardan Khan Tekinski’yi Yerevan’a gönderdi, Ermenistan’ın içinde yaşayana Müslümanları kışkırtıp isyan ettirmek amacıyla.”

Tekinski Şarur ve Nakhijevan’ın Ermenistan ile birleşmesini her türlü engellemeye çalışıyordu ve güney bölgelerindeki askeri siyasi durumuyla ilgili raporlar sunuyordu Azerbaycan’a. Gizli bir şekilde yerli tatarlarla bağlantı içerisinde bulunarak onları isyan etmeye teşvik ediyordu.

Onun faaliyetlerini takip eden ve araştıran Ermenistan Hükümeti Azerbaycan’dan kendi sözde diplomatını geri çağırmasını talep etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/08/30/Ermenistan-Ulusal-Güvenlik-Servisi-Azerbaycan-casus/163229

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