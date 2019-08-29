Ladino’nun yaşam savaşı

Sosyologlar bir toplumu veya kültürü tarif ederken konuşulan lisanı can damarı olarak değerlendirir.

Nesiller geçer, dünya değişirken lisanlar tüm tarihi gelenekleri bir günlük gibi kaydeder gelecek nesillere taşırlar. Her kelime, deyim bir zamanların hayatlarından izler taşır.

18. !F İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nde izleyici ile buluşacak Son Saat (Final Hour) adlı film İspanyol kökenli Yahudilerin konuştuğu Ladino lisanının ve kültürünün yaşam savaşını beyaz perdeye yansıtıyor.

Belgesel formatlı film, Ladino lisanının yok olmaması için savaşan Deniz Bensusan’ın hayat hikayesi etrafında dönüyor.

Kendisi de adından anlaşılacağı üzere bir Sefarad Yahudisi olan Bensusan, bugün halen Ladino konuşan, 1945 yılları civarında doğan Sefarad kökenliler öldüğünde lisanın yok olacağını düşünür ve çalışmalar yapmaya başlar.

Bensusan lisanın yok olması ile ona bağlı olan kültürün de zaman içinde eriyip gideceğinin bir kimliğin yok olacağının farkındadır. Bundan endişe duyan Deniz Bensusan , kültürünü, dilini ve köklerini ortaya çıkarmak için bir keşfe çıkar.

Seyahatini İstanbul’da başlatan Deniz, uzmanların ve topluluk üyelerinin görüşlerini öğrenir, Sefarad kültürü, gelenekleri, Ladino dili hakkında daha geniş bir bilgiye sahip olur. Atalarının yolculuklarını mevcut aile üyeleriyle yapılan röportajlar yoluyla izler. Anneannesi bu dili akıcı bir şekilde konuşurken, annesi bu dili anlasa da konuşmaz, kendisi hem anlamaz hem de konuşamaz. Bunun bir istisna değil, kendi jenerasyonu için bir gerçeklik olduğunu fark eden Deniz, bu kültürel erozyonun arkasındaki sebepleri bulmak için yola çıkar.

18. !F İstanbul Bağımsız Filmler Festivali 13—22 Eylül Tarihlerinde gerçekleşecek.

Filmin Künyesi ise şöyle:

Yönetmen: Çaglar Malli

Senaryo: Selim Kemahli, Çağlar Malli

Görüntü Yönetmeni: Eugene Kredenster, Çağlar Malli

Kurgu: Bedri Sinan Kocainan

Oyuncular: Sebastian De la Obra, Can Evrensel, Deniz Bensusan, Alex Téllez, Beti Koen, Ricardo Cordoba de la Llave

Yapımcı: Selim Kemahli, Cem Kitapci

Yapım Sirketi: Case Productions

Film Türkçe, İngilizce, İspanyolca ve Portekizce olarak izlenebilir.

http://www.salom.com.tr//haber-111660-ladinonun_yasam_savasi.html

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