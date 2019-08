Kıbrıs’ta Joe Biden’la ilgili ‘kirli ilişkiler’ iddiası

Kıbrıs’ta ABD Başkanı Donald Trump’ın önümüzdeki yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde en güçlü rakibi olarak görülen eski başkan yardımcı Joe Biden ile ilgili iddialar gündem oldu. Trump’ın önceki dönem danışmanlarından olan George Papadopoulos’un gündeme getirdiği iddialarda Biden’a Kıbrıs’ta bazı enerji anlaşmalarını yasa dışı yollarla yaptığı suçlaması yöneltiliyor.

LEFKOŞA- Kıbrıs, ABD’de 2020’de düzenlenecek başkanlık seçimlerinde Donald Trump karşısındaki en güçlü Demokrat adaylardan biri olan eski başkan yardımcısı Joe Biden hakkındaki iddialarla çalkalanıyor… İddia Trump’ın eski yakın mesai arkadaşı Biden ile Kıbrıs Rum liderleri arasında enerji odaklı ‘kirli ilişkilerin’ varlığını gündeme getirdi. İddia şu ana dek resmi olarak Lefkoşa’da yalanlanmış değil.

Kıbrıs ile ilgili yeni iddiayı gündeme taşıyan isim yakın zamanda ABD’de gündemde olan, Helen asıllı George Papadopoulos. Papadopoulos önceki dönemde Trump’ın danışmanlarından ve yakın mesai arkadaşlarından bir tanesiydi.

HELEN ASILLI DANIŞMANIN İDDİALARI

İsmi Amerikan yargısını alakadar eden birçok dosyaya karışan Papadopoulos, Twitter aracılığı ile kamuoyuna seslendi ve Kıbrıs hakkında önemli iddiaları gündeme taşıdı. “Biden’ın Çinlilerle olan ilişkilerinden dolayı yozlaşmış olduğunu düşünüyorsanız, Başkan Yardımcısı olarak Kıbrıs’taki yetkililerden ne koparmaya çalıştığını öğrenene kadar bekleyin”, açıklamasında Papadopoulos, Kıbrıs’ın siyaset sahnesini de karıştırmış oldu.

If you think Biden is corrupt because of his dealings with the Chinese, just wait until you learn about what he was trying to extort out of officials in Cyprus during his trip there as VP. Two words: energy business. — George Papadopoulos (@GeorgePapa19) August 27, 2019

Açıklamaların devamında Papadopoulos, Joe Biden’ın geçtiğimiz süreçte Kıbrıs’ta enerji sektöründe “kirli ilişkiler” içerisine girmiş olduğu imasında bulundu.

KIBRISLI RUMLARA BASKI

Papadopoulos açıklamalarına ayrıca, şunları ekledi: “Joe Biden, Kıbrıs’taki bazı enerji anlaşmalarını yasa dışı yollardan yapmaya çalışıyordu. Başkan Yardımcısı olarak adaya yaptığı tek gezi sırasında oradaki yetkililere baskı uyguluyordu.”

2011-2016 DÖNEMİ

Bilindiği üzere Kıbrıs 2011 yılından sonra Doğu Akdeniz’deki doğal gaz yataklarını geliştirme yönünde yoğun çaba sarf etmeye başladı. Kıbrıs Rum tarafı bu çabaları ABD, Fransa, İsrail ve Mısır gibi dış aktörlerin desteği ile sürdürüyor. Bu çabaların yoğunlaştığı dönem ABD’de Barack H. Obama’nın başkanlık dönemine denk geliyor.

Bugün Demokratlar adına ABD Başkanlığına talip olan Joe Biden, Obama döneminde Başkan Yardımcısı konumundaydı ve Kıbrıs’a tarihi bir ziyaret gerçekleştiren bir lider olarak tarihe geçti.

Kıbrıs Rum tarafının doğal gaz ile ilgili adımları geçtiğimiz dönemde Türkiye’nin tepkisini çekmiş ve Ankara son dönemde ada etrafında kendi doğal gaz arama çalışmalarını başlatmıştı.

