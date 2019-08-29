Karabağ hareketi yıllarını anlatan ve gerçek hikayelere dayanan yeni film yakında ekrana çıkacak (foto)

‘İm khaçı’ (Benim Haç’ım) adlı film çok yakında ekrana çıkacak. 1991-1992 yıllarında Artsakh (Karabağ) hareketi ve savaşını anlatan filmde gerçek hikayeler yer alacak.

Filmin baş karakterleri Fransa’lı Jack ve Artsakh’lı Ermeni kız Sona’dır. Bu karışık yıllarda işte onların aşk hikayesi başlıyor. Filmin diğer ayrıntıları hakkında yapımcı Hraçya Mesropyan yakında daha detaylı bilgi vereceğini söyledi.

‘İm khaçı’ (Benim Haç’ım) filmin çekimleri daha 2014 yılında başlamıştı. İlk başta çalışma sürecinde filmin adı ‘Uzun dönüş’ olarak geçiyordu. Çekimleri ‘Rakurs’ ve Moskova’da bulunan ‘APcinema’ şirketleri Ermenistan Milli Sinema Merkezinin desteğiyle gerçekleştirdi.

Çekimlere Ermenistan Savunma Bakanlığı da destek verdi.

Yönetmeni Şavarş Vardanyan filmde kendi özel arşivinden de görüntüler kullandı ve bu görüntüler ilk defa seyirciye sunulacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/08/29/Karabağ-film-Ermenistan/163116

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