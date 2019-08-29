Kapalı Maraş basına açıldı

Hükümetin envanter çalışmasına paralel olarak, Kapalı Maraş’a tarihi denilebilecek bir ziyaret yapıldı…

Kıbrıs Türk ve Türkiye Basını’ndan yaklaşık 40 gazeteci Kapalı Maraş’a götürüldü…

Başbakan Yardımcılığı Dışişleri Bakanlığı’nın organizasyonuyla düzenlenen basın turuna Kudret Özersay da katılarak, çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı…

Basın turu kapsamında ilk olarak yetkililerce brifing verildi…

14-16 Ağustos 1974 Mutlu Barış Hareatı 2. aşaması sırasında alınan Kapalı Maraş’ta toplam 21 banka, 7 Kilise, 8 Okul, 45 Otel, 380 harabe ve inşa halinde olmak üzere toplamda 8 bin 394 bina bulunuyor…

Toplam 5.3 kilometre karelik bir alana sahip Maraş bölgesinin, uzunluğu 4,000 metre, en geniş yeri 1,850 metre, sahil şeridinin uzunluğu ise 3,400 metre Kapalı Maraş tamamen KKTC kontrolünde… İçerisinde, BM’nin sadece 1-2 gözetleme – irtibat noktası var…

Güzergah boyunca, 3 noktada basının görüntü alınmasına imkan tanındı…

İlk olarak Halen Telefon Dairesi’nce kullanılan bina ve bir türbenin bulunduğu bölge gösterildi…

Ardından ticareti simgeleyen Belediye Pazarı’nın olduğu geniş cadde üzerinde duruldu…

Belediye Pazarı’nın olduğu cadde, halen dünyanın önde gelen markalarının da bulunduğu bir yer…

Basın turu, bir dönemin Turizm Merkezi Maraş’ın simge binalarından Golden Sands Hotel ile son buldu…

Basın burada da görüntü aldı… Fotoğraf çekti, yetkililerin verdiği bilgileri not aldı…

Kudret Özersay, basın turu kapsamında basın toplantısı da düzenledi…

UBP- HP Hükğmetinin Kapalı Maraş konusunda kararlı olduğunu belirten Özersay, “ Bu ziyaret bir başlangıçtır… Sadece bugune özgu bir ziyaret değildir…” dedi…

Kapalı Maraş’la ilgili Türk ve Rum kamoyundaki yanlış algıların giderilmesini istediklerini belirten Özersay, her kararın kendi içindeki döneme göre verilmesi gerektiğini belirterek, Maraş’la ilgili geçişte verilen kararı böyle gördüklerini söyledi ve “ Bugün hükümet olarak Kapalı Maraş’ın askeri bölge olmasını makul ve mantıklı bulmuyoruz. Kademeli açılmasını düşünüyoruz… Sizce burada askeri ve savunma gibi bir gerekçe kaldı mı?” şeklinde konuştu

Özersay, Envanter çalışmasının, sadece taşınmaz mallarle ilgili değil, taşınır ve değerli mallarla ilgi çalışmanın sürdüğünü, bazı eski eserler, kıymetli malların, kasalarda, koruma altında tutulduklarını açıkladı…

Özersay, “ Özel bir izinle 1’inci derece askeri bölgede adım atıldı. Kademeli olarak ilerlemeye çalışıyoruz. Sadece bizim değil, Güney Kıbrıs kamuoyunun da doğru bilgi almasını önemsiyoruz. Burada KKTC hükümeti olarak ortaya koyduğumuz pozisyon, buranın resmi sahiplerini paydaş olarak kabul ediyoruz. Burası KKTC içerisinde askeri bölge alanıdır. Biz uluslararası hukuka yanaşacak adımlar üzerinde duruyoruz. 45 yıldır denenen ve sonuç alınamayan bir yöntemi gündeme getirmeyi düşünmüyoruz. Doğru olan 21. Yüzyıla uygun olan bir çalışmadır” dedi…

BM yetkililerinin sadece ilgi duyduğu bazı sorulara yanıt aldıklarını belirten Özersay, “Buraya ilişkin tasarruf tamamen hükümetimizin tasarrufudur. Atacağımız adımlar bizim kendi atacağımız adımlardır, birileri ile birlikte atacağımız adımlar değildir. Maraş’ı sadece kendi vatandaşlarımıza açacağımız yönünde bir düşünce yoktur. Uzun yıllar BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarını kendi elimizi bağlayacak şekilde yorumladık, bu anlayıştan uzaklaşmak gerektiğini ve statükoyu kırmamız gerektiğini düşünüyorum.” diye konuştu

Kapalı Maraş’ın kapsamlı çözüme karşı olumsuz adım olarak lanse edildiğini belirten Özersay, “ Hayat devam ediyor. Bunlar çözüme engel şeyler değil… Sizin aracılığınızla dünya burayı görecek. Burada Hayatın dondurulmasının artık doğru olmadığını görmek lazım” dedi…

Kapalı Maraş’ın, Mağusa’dan ayrı düşünülemeyeceğini, ticari ve ekonomik ilikileri geliştirecek, ulaşım, altyapı ve elektrik hatları için yakın zamanda çalışma başlayacağını açıkladı…

BRT/EMT

https://www.brtk.net/kapali-maras-basina-acildi/

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