“Gereği” burada yerine getirilmeli

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Can Ataklı

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ŞAŞIRDIM

Sabiha Gökçen Havaalanı’nın tam ortasına cami yapılıyor

Daha önce nedense gözüme çarpmamıştı.

Ama belki de inşaat hayli ilerlediği için bu kez gördüm.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın tam girişine devasa bir cami yapılıyor. Neden acaba?

Burada bir camiye gerek var mı?

Tabii “Havaalanına gidenler veya orada çalışanlar ihtiyaç duyduklarında camiye gitmesinler mi?” diye soranlar olur. Ama bunun için zaten Sabiha Gökçen’de de diğer havalimanlarında da hayli büyük mescitler var. Namazını kılacak olan burada kılar, olur biter.

Ama bir de Cuma namazı var.

Ona da delinecek ki “Havalimanında çalışan binlerce kişi var, cuma günleri namaz kılacak yer bulamıyorlar.”

Orası da tartışılır.

Bir kere havaalanları hizmetin bir dakika bile kesilemeyeceği yerler. Bu durumda zaten her erkeğin cuma namazı kılması teknik olarak mümkün değil.

Ayrıca sadece cuma namazı ya da yılda iki kere kılınan bayram namazları için bunca büyük inşaata gerek var mı?

Bunun da ötesinde Sabiha Gökçen uluslararası bir havalimanı.

Neredeyse yerli yolcu kadar yabancı yolcuya da hizmet veriyor.

Bu alandan geçen yüzbinlerce hıristiyan “Bize de kilise yapın” dese ne olacak?

….

https://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/can-atakli/geregi-burada-yerine-getirilmeli-5305491/

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