Ermenistan, Kıbrıs ve Yunanistan diaspora konusunda daha çok işbirliği yapacak

Ermenistan Diaspora İşleri Baş Komiseri Zareh Sinanyan 28 Ağustos tarihinde çalışma ziyareti için Kıbrıs’a gitti. Sinanyan Kıbrıs Cumhurbaşkanının İnsani Konular ve Yurt Dışında Yaşayan Rumlar için Komiseri Fotis Fotiou ile görüştü.

Fotis Fotiou iki ülke arasındaki ve iki ülkelerin diasporaları arasındaki işbirliğini takdir ederek işbirliğini daha da derinleştirmesi ve bu bağlamda strateji belirleme gerektiğini de özellikle vurguladı. Kıbrıs’lı devlet adamı bu meselenin iki devletin hükümetlerinin de gündeminde yar alacağını ümit ettiğini de dile getirdi.

Kıbrıs’taki Ermeni toplumunun çok iyi organize olduklarını ve entegrasyon konusunda saorun yaşamadıklarını ifade eden Fotiou aynı zamanda Ermenilerin köklerine bağlı kaldıklarını da çok önemsedi.

Cumhurbaşkanının İnsani Konular ve Yurt Dışında Yaşayan Rumlar için Komiseri Kıbrıs’ta Ermenistan müzesi açmaya hedeflediklerini ve bunun için Avrupa Birliğinden destek beklediklerini de açıkladı.

Görüşme daha sonra üçlü formatla devam etti ve görüşmelere Yunanistan Dışişleri Bakanının Rum Diasporası işlerinde yardımcısı Antonis Diamatris de katıldı. Ermenistan-Yunanistan-Kıbrıs işbirliği kapsamında taraflar birçok ortak projeler, etkinlikler ve programlar ele aldılar.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/08/29/Ermenistan-Kıbrıs-Yunanistan-diaspora/163105

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...