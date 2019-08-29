Ermeni öğrenciler Avrupa Gençlik Enformatik Olimpiyatında 1 altın ve 2 bronz madalya kazandılar

Slovenya’nın Maribor şehrinde 23-29 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen EJOI2019 (European Junior Olympiads in Informatics) Avrupa Gençlik Enformatik 3’üncü Uluslararası Olimpiyatında Ermenistan takımı 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı.

Enformatik Uluslararası Olimpiyatına 24 ülkeden 90 öğrenci katılıyordu.

Altın madalyayı ‘Kvant’ okulundan Aleksandr Abelyan kazandı. İki bronz madalyaları ise Fizmat okulundan Emil Kostanyan ve yine ‘Kvant’ okulundan Arayik Khalatyan Ermenistan takımına kazandırdılar.

Ermenistan takımını Yerevan Devlet Üniversitesinden Albert Sahakyan ve Levon Muradyan yönetiyordu, Yerevan Devlet Üniversitesinde öğretim üyesi olan Armen Andreasyan ise Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin üyesiydi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/08/29/Ermeni-Avrupa-Gençlik-Enformatik-Olimpiyatı/163119

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