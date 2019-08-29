Bursa’da bazı tarihi müzeler uzun zamandır kapalı

Halil ATAŞ / Bursa

Bursa’nın İznik ilçesindeki tarihi mekanların birçoğu ya restorasyon ya da arkeolojik kazılar nedeniyle kapalı. Arkeoloji Müzesi restorasyon nedeniyle 7 yıldır kapalı tutulurken Roma Tiyatrosu, Çini Fırınları ve Bazilika’da arkeolojik kazılar devam ediyor. Şehir merkezindeki Süleyman Paşa Medresesi’nin restorasyonu bitti ancak bir türlü açılmadı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Asiye Çalışkan, “İmparatorlukların başkenti ama turizm yok” diyerek, duruma tepki gösterdi.

Bursa’daki tarihi Roma tiyatrosu 1980, Çini Fırınları ise 1994 yılından beri kapalı. Bazilika’da ise 2015 yılından beri arkeolojik kazılar yapılıyor. Süleyman Paşa Medresesi restorasyonu 2017’de, İznik müzesi restorasyonu ise 2012 yılında başladı. Tarihi mekanların çeşitli sebeplerle kapalı tutulmasını sosyal medya hesabından gündeme getiren Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Asiye Çalışkan, 4 medeniyetin izlerini taşıyan İznik’te turizmin olmayışına tepki gösterdi.Öte yandan Roma Tiyatrosu’nda 1980, Çini Fırınları’nda 1994,İznik Müzesi’nde 2012, Bazilika’da 2015 ve Süleyman Paşa Medresesi’nde 2017 yılından beri arkeolojik kazılar yapıldığı öğrenildi.

“BU BÖYLE GİTMEZ”

Çalışkan, paylaşımında “İznik medeniyetler şehri, altın şehir, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı’nın başkenti İznik. Sarayları, hanları, hamamları, medreseleri, imaretleri, bazalika, kilise, şapel, tiyatrosu, tarih, doğa, göl. Aklınıza ne gelirse hepsi var ama turizm yok. Bir sezonu da bu görüntülerle bitirdik. Bu kentin üstünde hüküm sürenlere duyurulur. Bu böyle gitmez” ifadelerini kullandı.

BAKAN, İZNİK’İ DÜNYA KALICI MİRAS LİSTESİNE SOKACAKLARINI SÖYLEMİŞTİ

16 Mart tarihinde Bursa’nın İznik ilçesinde 1. Murat Hamamı’nın açılışını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İznik’in dünya kalıcı miras listesine girmesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirterek, “İznik’in de bizim Türk turizmimize hak ettiği değeri vereceğini düşünüyoruz. İznik, turizm gelirlerini çok hızlı bir şekilde arttırabilecek bir şehir. Çalışmalarımızı bu bağlamda geliştiriyoruz” diye konuşmuştu.

https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/bursada-tarihi-muzeler-uzun-zamandir-kapali-5306486/

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