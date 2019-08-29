BARTEV PATRİK MESROB II’YE İTHAF EDİLEN KONSERDE KRİKOR LUSAVORİÇ KİLİSESİ’Nİ ŞENLENDİRDİ

İstanbul’un tanınmış ve sevilen ses sanatçılarından Bartev Garyan, Rober Doğanay’ın piyanosu ve Raffi Derkevorkyan’ın ritmi eşliğinde, 28 Ağustos 2019, Çarşamba, saat 21.30’da, Kınalıada S. Krikor Lusavoriç Kilisesi bahçesinde bir konser verdi. Geceye Adalar Din Görevlisi Rahip Harutyun Damadyan riyaset ederken, Kd. Peder Krikor Damadyan, Kilise Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Levon Şadyan ve arkadaşları, Vakıf Yönetim Kurulu eski başkanlarından Levon Kuzikoğlu, Nersesyan Korosu üyeleri ve müziksever cemaatımız da hazır bulundular.

Gecenin özel anlam ifade etmesinin asıl nedeni, konserin Müteveffa Patrik Mesrob II. Hazretleri’ne ithaf edilmesi ve “Mesrobaşunç Yerker” (Mesrob’un nefesiyle şarkılar) ismiyle anılmasıydı. Gecenin en ilgi çekici görüntülerinden biri, kilise duvarı üzerine yansıtılmış, Patrik Hazretleri’nin devasa resmiydi. Ve tabi ki, geçmişte geleneksel hale bürünmüş Bartev Yaz Konserleri’nin uzun yıllar sonra yeniden gerçekleşmesi, çok anlamlıydı.

Konser, Rober Doğanay’ın, Raffi Derkevorkyan’ın ve son olarak Bartev’in sahneye çıkması ile başladı. Açılış konuşmasını, Rahip Harutyun gerçekleştirdi ve davetine icabet eden ses sanatçılarına özel olarak teşekkür etti. Sonrasında, dinleyicilere gecenin tertip edilmesinin amacını açıkladı. Geçmişte, kilise bahçesinin kültürel birçok geceye ev sahipliği yapmasından dolayı, kültür bahçesi olarak da adlandırılmıştı. Bahçenin amacına hizmet ettiğini görmek, gerçekten büyük bir mutluluk kaynağıydı. Rahip Harutyun sözlerine devam ederken Patrik Hazretleri’ni de andı ve şöyle dedi: “Bu bahçedeki kültürel varlığın temelini, birçok çalışmanın temelini attığı gibi, Patrik Mesrob Hazretleri atmıştır. Geçmişte, Bartev konserlerinin de, O’nun takdisi ve öncülüğünde, Ada’nın kültürel geleneklerinden birine dönüştüğünü görüyoruz. Her yaz, konser gecesi, kalabalık bir halk topluluğu, bahçede bir araya gelir Bartev’in şarkılarının tadını çıkartırlardı. Bugün de arzuladığımız gibi, o zaman da dinleyiciler eğlenceli bir gece yaşarlardı. Bartev bu kilisede, Ermenice Şarkıları insanlara sevdirmiş bir sanatçıdır ve bu gece Patrik Mesrob II. Hazretleri’nin hatırasının varlığı huzurunda, gelenek yeniden canlanıyor”. Sözlerinin sonunda, Bartev’e, Rober’e ve Raffi’ye, üzerinde Gomidas Vartabed’in Kınalıadada’ki resminin bulunduğu anı çerçeveleri hediye edildi.

Konuşma sonrası, alkışlar eşliğinde Bartev “Dariner antsan” şarkısını seslendirdi ve sonrasında duygu dolu bir konuşma yaptı. Mutluluğunu gizlemeyen sanatçı şöyle dedi: “Yaklaşık yirmi yıl önce Kınalıada’da sanatçı arkadaşlarıma sahneye çıkmıştım. Bugün aynı yerde, aynı coşkulu halk önünde şarkı söylemek beni gerçekten etkilemeye başladı. İçimde nedenini bilemediğim bir kıpırtı var. Zannediyorum ki Patrik Hazretleri’nin bizleri izleyen devasa resminin bunda büyük bir rolü var. Eğer bu törende çok sevdiğimiz Mesrob Srpazan Hayr da aramazızda olsaydı ne güzel olurdu. Ne yazık ki artık bedenen bizden çok uzaklarda bulunuyor. Fakat bu gece, eminim ki kendi varlığı burada etkin olacak ve çok uzaklardan o bizlerin şarkılarına katılacak. Şarkıların tınılarında, onun varlığını hissedeceğiz. O bizlerle birlikte olacak ve bizleri alkışlayacak. Çünkü bu gece, O’nun tesis ettiği temellerin, hala devam ettiğin göstergesidir”.

Yaklaşık bir buçuk saat süren gecede, Bartev Ermenice şarkılarıyla dinleyicileri büyüledi. Dinleyiciler çoğu kez şarkılara kendileri de katıldılar ve tüm parçaları alkışlarla taçlandırdılar. Parçaların bazıları Patrik Hazretleri’nin çok sevdiği şarkılardı. Benzer atmosferde söylenen şarkılar, dinleyicileri hem eğlendirdi hem de hüzünlendirdi. Repertuarda yer alan, “Desar? Ahavasig inç yeğav” şarkısını söylemeden önce, Bartev bu şarkıyı Mesrob Srpazan’a ithaf etti. O’nun yokluğunun cemaatimiz için büyük bir kayıp olduğunu söyledi. O’nun varlığına alışanlar için, yokluğu aynı zamanda hüzün kaynağıydı. Gecenin sonlarına doğru, Bartev sürpriz bir şekilde dinleyiciler arasında yer alan Tatyana Bostan’ı ve Maral Çağlıçubukçu’yu sahneye davet etti. Sözlerini Makruhi Büyükhagopyan’ın yazdığı ve derlemesini Rober Doğanay’ın gerçekleştirdiği “İm lezus” şarkısını hep birlikte söylediler. Bu parça sonrasında Tatyana Bostan ve Maral Çağlıçubukçu da birer solo yaparak sahneden ayrıldılar. Konser, alışılagelmiş olduğu üzere “Yerçangutyan Artsunknerı” şarkısıyla ve alkışlar eşliğinde son buldu.

Tören sonunda, dinleyiciler bu olağanüstü gece karşısında, Bartev’i, Rober’i ve Raffi’yi tebrik ettiler. Böylece Patrik Hazrteleri’ne ithaf edilmiş konser, insanları mutlu bir şekilde evlerine uğurladı.

http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/bartev-patrik-mesrob-iiye-ithaf-edilen-konserde-krikor-lusavoric-kilisesini-senlendirdi/

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...