Yaz aylarında Rus turistlerin en çok tercih ettiği tatil istikameti Ermenistan

Bağımsız seyahat eden Rus turistler, tatillerini daha sık yurt dışında geçirmeye başladı. “OneTwoTrip”e atıfta bulunan “Ria Novosti”, uzmanların, Rus turistler tarafından en çok tercih edilen seyahat istikmaetlerini araştırdığını yazdı.

2018 ve 2019 yıllarının 1 Haziran 31 Temmuz tarihleri arasında çocuklu turistlere satılan uçak biletleri araştırıldı. Uzmanlar, yaz aylarında Rus turistler tarafından yurtdışında en çok seçilen tatil istikametinin Ermenistan (yüzde 10.3) olduğunu tespit etti. Bu listede Ermenistan’ı İtalya (yüzde 7.9) ve İspanya (yüzde 6.3) takip etti. Diğer yandan Rus turistlerin, Türkiye, Yunanistan, Fransa ve Çek Cumhuriyeti’ne olan ilgilerin de arttığı kaydedildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/08/28/Rusya-Ermenistan-turizm/162975

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