Tarihi Kilisenin Duvarlarına Yazılan Yazılar Siliniyor

NEVŞEHİR’in Derinkuyu ilçesinde 19’uncu yüzyıldan kalan Aziz Theodoros Trion Kilisesi’nin duvarlarına sprey boyalarla yazılan yazılar silinmeye başlandı.

NEVŞEHİR’in Derinkuyu ilçesinde 19’uncu yüzyıldan kalan Aziz Theodoros Trion Kilisesi’nin duvarlarına sprey boyalarla yazılan yazılar silinmeye başlandı.

Derinkuyu’da “Ayastefanos Antlaşması” gereğince Osmanlılar tarafından Sultan Abdulmecid döneminde yaptırılan ve halk arasında “Üzümlü Kilise” olarak bilinen Aziz Theodoros Trion Kilisesi binasının taş duvarlarına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sprey boyalarla yazılar yazıldı, çizimler yapıldı. Kilisenin duvarlarında kirliliğe yol açan yazı ve çizimler, tepkiye neden oldu. Derinkuyu Belediyesi ve Nevşehir Müze Müdürlüğü, yazıların silinmesi için çalışma başlattı. Bu kapsamda kilisenin taş duvarlarına yazılan yazılar, belediye ekipleri tarafından silinmeye başlandı.

DHA

https://www.arti49.com/tarihi-kilisenin-duvarlarina-yazilan-yazilar-siliniyor-1822621h.htm

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