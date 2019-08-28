Polonya, Almanya’dan 850 milyar dolar tazminat istiyor

Polonya, II. Dünya Savaşında hayatlarını kaybeden 5 milyon 800 bin Polonyalı için 850 milyar dolarlık tazminat talebinde bulunacağını açıkladı.

Nazi Almanya’sının 1939’da Polonya’ya saldırmasının üzerinden 80 yıl geçmesinin ardından Polonya’da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PIS), hazırladığı tazminat tasarısını 1 Eylül’de Alman hükümetine sunacağını duyurdu. Hazırlanan tasarı, II. Dünya Savaşı boyunca Nazilerin öldürdüğü 3 milyonu Yahudi, toplam 5 milyon 800 bin Polonyalı için. İstenecek tazminatın tutarı 850 milyar dolar olarak belirlendi.

PIS Partisi’nin tazminat talebini gelecek seçimlerde propaganda olarak kullanmayı planladığı belirtildi.

Almanya, 1991 tarihli Alman-Polonya Komşuluk Antlaşması kapsamında Polonya’ya 1 milyar 300 bin euro tutarında tazminat ödemişti. Yunanistan parlamentosu, nisan ayında bir oylama yaparak Almanya’dan 290 milyar euro tazminat ödemesini isteyen kararı oy çokluğuyla kabul etmişti.

http://www.salom.com.tr//haber-111610-polonya_almanyadan_850_milyar_dolar_tazminat_istiyor.html

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