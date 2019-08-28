Gözyaşları içinde izlediler: ABD’de 115 yıllık kilise alev alev yandı

ABD’nin Philadelphia eyaletinde 115 yıllık bir kilisede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ABD’nin Philadelphia eyaletinde Greater Bible Way Temple’da öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyürken 75 ile 100 arasındaki itfaiye ekibi hemen olay yerine gelerek müdahale etti.

Philadelphia İtfaiyesi’nden Adam Thiel uzun çabalar sonucunda yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Thiel kilisenin belirli bölgelerinin çöktüğünü ve bölge halkının dikkat etmesi gerektiğini de belirtti.

Philadelphia’da meclis üyesi Jannie Blackwell ise yangın öncesinde çatının tadilatı yapıldığını ve sebebin bu olabileceğini belirtti. Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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