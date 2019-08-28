Ermeni kürekçiler Dünya Kürek Şampiyonası’na galibiyetle başladı

25 Ağustos – 1 Eylül tarihlerinde Avusturya’nın Linz şehrinde Dünya Akademik Kürek Şampiyonası gerçekleştiriliyor.
Ermenistan Milli Olimpyat Komitesi’nden edinen bilgiye göre Ermeni kürekçiler Mher Canikyan-Paylak Mirzoyan çifti 1 kürekle 200 metreyi 7 dakika 20 saniyede geçerek yarı finale çıktı. Yarı final’in 29 Ağustos’ta yer alacağı bildiriliyor.
Dünya Kürek Şampiyonası 21-25 Ağustos tarihler arasında Macaristan’ın Target şehrinde düzenlendi. Bu yarışmada Ermenistan’ı 5 sporcu temsil etti.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/08/28/Ermeni-Kürek-Şampiyonası-Avusturya/163001
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