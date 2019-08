Başarıya doymuyorlar

Boğaziçi Gençlik Korosu’nun şefi Gözbek ile önemli başarılar elde eden koroyu konuştuk

Koro şefi Masis Aram Gözbek yönetimindeki Boğaziçi Gençlik Korosu, Makedonya’da 22-26 Ağustos arası düzenlenen Ohrid Korolar Festivali’nde en iyi sahne performansı, birincilik ödülü ve kategori şampiyonluğuyla birlikte festivalin en iyi korosu seçilerek Grand Prix ödülüne layık görüldü. Boğaziçi Gençlik Korosu kurulduğu Eylül 2014’ten bu yana başarılarına bir yenisini daha ekledi. Koro, son olarak on binlerce ağacın katledildiği Kaz Dağları için Tarkan’ın “Uyan” şarkısına yapılan yorumla gündeme gelmişti.

Biz de Gözbek ile bu başarıyı ve Boğaziçi Gençlik Korosu’nu konuştuk.

Gözbek, ödüllerin henüz 5. yılını dolduran koro için çok şey ifade ettiğini belirtti. Ohrid Korolar Festivali’nin Boğaziçi Gençlik Korosu’nun ilk yurtdışı ve ilk yarışma deneyimi olduğunu söyleyen şef, bunun da zor bir ilk deneyim olduğunu dile getirdi. Gözbek, “Ortalaması 1-1, yıllık bir kadroyla Türkiye’yi temsil etmek ve Avrupa’nın önemli bir yarışmasında en önemli dereceleri kazanıp bir de büyük ödülü almak onur ve gurur verici” dedi. Ohrid’deki festivale Türkiye’den 6 koronun katıldığını söyleyen Gözbek, Dokuz Eylül Üniversitesi Çoksesli Korosu’yla birlikte finale kaldıklarına değinerek bunun gurur verdiğini söyledi. Öte yandan, aynı yarışmada 5 jüriden birinin de Türkiye’den olduğunu ekleyen Gözbek, Dr. Bülent Halvaşi’nin ismini verdi. Ünlü şef, Halvaşi için, “Onlar da geçen yıl bu yarışmaya Marmara Üniversitesi Çoksesli Korosu’yla katıldı. Kendisine de çok teşekkür etmek istiyorum. Bize çok destek oldu. Unutulmayacak bir festival oldu Türk koro tarihi adına…” diye konuştu.

Gözbek, Ohrid’de kendilerine olan ilginin büyüklüğünü de “İlk gün, açılış seremonisinin ardından her koro açık hava konserleri yaptı, biz de kendi repertuvarımızı söyledik. Oradan başladı zaten ilgi. Etrafımıza toplanan halk ve onların ilgisi bize çok güzel bir başlangıç yaşattı” sözleriyle anlattı. Diğer koroların, şeflerin, festival organizasyonundaki insanların ve jüri üyelerinin performanslardan sonra övgüler yağdırdıklarını da ekledi.

‘TÜM TÜRKİYE’NİN UYANIŞA İHTİYACI VAR’

Boğaziçi Gençlik Korosu’nun sosyal sorumluluk konularındaki duyarlılığını da sorduğumuz Masis Aram Gözbek, şunları söyledi: “Sosyal sorumluluk bizim için her zaman çok önemli. Bizim için en başta gelen şey birlikte yaşamak ve birbirimizi anlayabilmenin önemi ve güzel bir dünyada yaşama isteği. Bu isteğimizi de herkesle paylaşabilmek istiyoruz. Amacımız iyi değerleri savunmak ve yaymak. Her zaman şunu söylemişimdir, biz içinde bulunduğumuz toplumdan besleniyoruz ve bu toplumu beslediğimiz zaman bu döngü tamamlanıyor. O yüzden de bizlerin tercihi, söyleyeceğimiz bir söz varsa sanatımızla bunu söylemek. Boğaziçi Gençlik Korosu’nun başlattığı ve birçok koroya örnek olan ‘Benim kitabım, senin kitabın’ kampanyası var mesela. Bu kampanya çok kişiye ulaştı. Okullara on binlerce kitap gönderdik.

Sadece gençlik korosu değil, bu ailenin içerisindeki tüm korolar aynı hassasiyeti yaşıyor ve çeşitli durumlarda sözünü söylemekten çekinmiyor. Son olarak Kaz Dağları konusu hepimizin dikkatini çeken ve hepimizi üzen bir konu. Şunu da bilmemiz gerekiyor, tek konu Kaz Dağları değil. Türkiye’nin birçok yerinde bir sürü şey oluyor canımızı yakan. O yüzden de Kaz Dağları belki de bir son nokta oldu ve bir şey yapmak istedik. Umarız sözler yerini bulur. Tüm Türkiye’nin böyle topyekûn bir uyanışa ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz.”

Yurt içi ve yurt dışında sayısız proje ve başarıya imza atan Boğaziçi Caz Korosu, Boğaziçi Gençlik Korosu ile MAGMA Gençlik ve Yetişkin Korolarına katılmak isteyenler www.magmakoro.com ya da www.bogazicicazkorosu.com adreslerinden seçmelere başvurabilirler. Son başvuru tarihi 15 Eylül.

