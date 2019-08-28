Azerbaycan: Ermeni satranççı Gevorgyan’ın Türkiye’deki turnuvadan ihraç edilmesiyle bir ilgimiz yok

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Ermeni satranççı Mariya Gevorgyan’ın Sivas’taki Buruciye Uluslararası Satranç Turnuvası’na katılımının ‘Azeri oyuncuların talebiyle engellendiği’ iddiasına yanıt veren Azerbaycan Satranç Federasyonu Başkan Yardımcısı Faik Hasanov, konuyla hiçbir alakaları olmadığını ve durumu tasvip etmediğini söyledi.

Facebook hesabından açıklama yapan Hasanov, “Eğer Azeri satranç oyuncuları Gevorgyan’ın turnuvaya katılmasını istememiş olsalar bile, turnuva organizatörleri kendi başlarına daveti geri çekme kararı almamalıydı” dedi.

Hasanov, turnuvalara katılacak olan oyuncuların mevcut katılımcıların talepleri üzerine seçilmediğini, mümkün olan en fazla sayıda ülkenin temsil edilmesini istediklerini açıkladı ve ekledi: “Turnuva yetkililerinin Azeri oyuncuların talebi üzerine Ermeni satranç oyuncusu Mariya Gevorgyan’ın davetini iptal etmelerine ne diyeceğimi bilemiyorum. Aptallık mı demek gerekir, cahillik mi, yoksa keyfiyet mi emin değilim. Azeri satranç oyuncuları bugüne dek pek çok satranç turnuvasına katılmış ve satranç ustası kabul edilen pek çok Ermeni oyuncuyla müsabakaya girişmişlerdir. Bu esnada hiçbirinin de ‘ben oynamayacağım’ dediğini duymadım.”

Mariya Gevorgyan, FIDE (Dünya Satranç Federasyonu) tarafından tanınan bir satranç ustası. Bugüne dek üç kez Ermenistan Kadınlar Satranç Şampiyonu olan usta satranççı, aynı zamanda uluslararası turnuvalarda da pek çok ödül aldı. Daha önceleri de Türkiye’de düzenlenen satranç turnuvalarına katılan Gevorgyan, şimdiye dek böyle bir tutumla hiç karşılaşmadığını belirtmişti.

Daha önce Facebook hesabından yaptığı açıklamasında Gevorgyan, Buruciye Uluslararası Satranç Turnuvası’nın organizatörlerinden birisinin kendisine yazarak, ‘Azerbaycanlı oyuncuların, Ermeni oyuncuların katılması halinde turnuvadan çekileceklerini söylemeleri ardından biletlerinin iptal edildiğini söylediğini’ aktarmıştı.

Ermenistan ve Azerbaycan’ın ilişkileri Dağlık Karabağ bölgesinin aidiyeti konusundaki anlaşmazlık nedeniyle 1980’lerin sonlarından beri gergin. Hukuken Azerbaycan’ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen ise Ermeni güçlerin denetiminde.

https://tr.sputniknews.com/spor/201908281040028034-azerbaycan-ermeni-satrancci-gevorgyanin-turkiyedeki-turnuvadan-ihrac-edilmesiyle-bir-ilgimiz-yok/

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