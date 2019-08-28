1986 Neve Şalom Saldırısı Anılıyor

6 Eylül 1986 tarihinde Neve Şalom Sinagogu’nda Şabat duası esnasında meydana gelen ve sinagogda bulunan 2 kişi dışında herkesin ölümüne sebebiyet veren saldırı 2 Eylül 2019 Pazartesi günü anılacak.

Saldırıda hayatlarını kaybedenler Ulus Aşkenaz Mezarlığı’nda düzenlenecek anma töreninde anılacak.

Türkiye Yahudi Toplumu anmaya katılım için yayınladığı duyuruda: ‘anma töreninde ve limud**larda hep birlikte, yakınlarını kaybeden ailelerle dayanışma içinde birlik ve beraberliğimizi bir kez daha pekiştirmeye özen gösterelim.‘ diyerek dayanışma çağrısında bulundu.

1986’da gerçekleşen saldırıyı hiç bir örgüt üstlenmezken, saldırının Filistinli Ebu Nidal isimli örgüt tarafından gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.

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**Limud: Senelik dini mevlut

http://www.avlaremoz.com/2019/08/28/1986-neve-salom-saldirisi-aniliyor/

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